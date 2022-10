Une fille de 2 ans meurt alors qu’un homme est arrêté et que son père au cœur brisé rend hommage à “ma vie, ma terre et mon idole”

Un papa au CŒUR BRISÉ a rendu hommage à sa fille de deux ans décédée avec un homme arrêté par des flics.

Le tot est décédé après avoir été grièvement blessé lors d’un incident dans un village du comté de Durham mercredi après-midi.

James Chappell a rendu un hommage émouvant à sa fille Maya décédée Crédit : Facebook

L’enfant de 2 ans est décédé après avoir été hospitalisé dans un état critique Crédit : GoFundMe

Des équipes médico-légales étaient sur les lieux dans le comté de Durham Crédit : NNP

Elle n’a pas été nommée par la police mais a été nommée sur les réseaux sociaux sous le nom de Maya Louise Chappell.

L’enfant de 2 ans a été transporté par avion à l’hôpital de Newcastle après que les services d’urgence ont été dépêchés à Milton Grove, Shotton Colliery plus tôt cette semaine.

Un homme d’une vingtaine d’années a été arrêté sur les lieux, soupçonné d’agression avec intention de causer des blessures graves.

Le père de Maya au cœur brisé, James Chappell, s’est rendu sur les réseaux sociaux hier soir pour annoncer la mort de sa fille, qu’il a décrite comme “ma vie, ma terre et mon idole”.

Dans un article hommage sur Facebook, James a déclaré: “Cela me brise le cœur d’écrire ceci, mais malheureusement, ma belle petite fille courageuse a gagné ses ailes, elle était trop bonne pour ce monde et en récompense, elle va jouer dans les étoiles.

“Je t’aime tellement Maya Louise Chappell, tu es ma vie, ma terre et mon idole et je t’admirerai toujours et je t’aimerai de tout mon cœur. RIP baby girl.

“Tous ceux qui souhaitent rendre hommage via les réseaux sociaux sont plus que bienvenus.”

Après la mort tragique de Maya, une page JustGiving a été créée en son nom pour aider à payer ses funérailles.

La police conseille aux voisins de ne pas spéculer sur les circonstances entourant l’incident.

L’inspecteur-détective en chef, Christopher Barker, a déclaré plus tôt: “Nous apprécions que les amis, la famille et les voisins soient profondément préoccupés par cet incident, mais nous demandons à la communauté de s’abstenir de spéculer sur les circonstances ou de nommer les personnes impliquées en ligne.”

Les gendarmes continuent d’enquêter sur les circonstances de l’incident.

Un porte-parole de la police de Durham a déclaré: “Nous pouvons confirmer qu’une fillette de 2 ans est malheureusement décédée à la suite de l’incident de mercredi.

“Nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période extrêmement difficile.

“Une équipe dédiée de détectives de l’équipe des crimes majeurs continue d’enquêter sur les circonstances de cet incident tragique et suit actuellement un certain nombre de pistes d’enquête.”