Une fillette de deux ans qui a eu une réaction rare à la grippe est décédée à la suite d’un « catalogue d’erreurs » de médecins hospitaliers, a révélé une enquête.

Cristiana Banciu était à environ un mois de son troisième anniversaire lorsqu’elle est décédée le 8 janvier de l’année dernière au King’s College Hospital de Denmark Hill, au sud de Londres.

Cristiana Banciu est décédée au King’s College Hospital l’année dernière après avoir subi une réaction rare à la grippe Crédit : PA

Elle avait été transférée du Princess Royal University Hospital (PRUH) à Orpington deux jours plus tôt, le 6 janvier.

L’enquête sur sa mort au South London Coroner’s Court a révélé qu’elle avait été signalée comme une patiente préoccupante « à plusieurs reprises » au PRUH.

Mais un manque d’attention et de connaissances a contribué à sa mort.

L’enquête a été informée qu’une enquête du King’s College Hospital NHS Foundation Trust a révélé qu’il n’y avait pas eu de surveillance adéquate de Cristiana dans le service, de détection de son état neurologique en déclin, d’action et d’escalade sur son faible score de Glasgow (GCS) .

La coroner adjointe Jacqueline Devonish a déclaré que le fait de ne pas enregistrer le GCS de Cristiana était « en effet très grave » et que la petite aurait probablement eu de meilleures chances de survie si elle avait été transférée plus tôt en soins intensifs.

Elle a déclaré: « Il m’a semblé qu’il y avait un manque d’attention et un manque de connaissances qui avaient directement contribué à la mort de cette petite fille. »

La bambin aurait «probablement» eu de meilleures chances de survie si elle avait été transférée plus tôt aux soins intensifs Crédit : PA

Mme Devonish a déclaré qu’elle estimait que les professionnels de la santé « n’avaient pas fourni les soins médicaux de base ».

Elle a déclaré qu’il s’agissait « d’observations neurologiques très basiques qui devaient être entreprises » et que ces résultats étaient correctement examinés par un clinicien senior.

« À mon avis, c’est un échec flagrant », a-t-elle déclaré.

Mais elle a déclaré que la loi ne permet pas de conclure à une négligence car il n’y a aucune preuve que Cristiana aurait survécu si elle avait été traitée plus tôt.

‘CATALOGUE D’ERREURS’

Dans sa conclusion narrative, Mme Devonish a déclaré: « Le bébé Cristiana est décédé d’une réaction rare à la grippe dans des circonstances où la baisse de sa réactivité, le Glasgow Coma Score (GCS) de huit et des élèves de plus en plus lents n’avaient pas été reconnus.

« Il y a eu un retard conséquent dans le transfert vers l’unité de soins intensifs pédiatriques.

« Il n’est pas possible de dire selon la prépondérance des probabilités si elle aurait survécu si elle avait été transférée plus tôt.

« Mais elle aurait probablement eu une meilleure chance. »

Les médecins et les infirmières qui l’ont abandonnée doivent faire face à une sorte de justice car sans leurs erreurs, notre fille pourrait bien être encore ici aujourd’hui. Alexandru et Georgina Banciu

S’adressant à la famille, Mme Devonish a déclaré: « J’ai vu la photo de bébé Cristiana sur votre t-shirt. Elle est absolument magnifique.

« Et c’est un cas extrêmement triste. Je sais que la famille a reconnu très tôt qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas vraiment, et c’est dommage que ceux qui la soignaient ne l’aient pas également reconnu. »

Elle a déclaré qu’il y avait eu « un catalogue d’erreurs », ajoutant: « La perte tragique de ce petit ange joyeux, résistant, beau et brillant est absolument dévastatrice pour nous tous ».

S’exprimant après l’enquête, les parents de Cristiana, Alexandru et Georgina, ont déclaré: « La perte de notre fille d’une manière si horrible nous a laissé l’impression que nous n’avions aucune raison de nous réveiller le matin.

« Elle était la prunelle de nos yeux et sa mort évitable nous a laissés plus que dévastés.

« Partout où Cristiana allait, elle illuminait la pièce avec son sourire et elle rendait les gens heureux.

« Nous n’avons jamais pensé qu’en l’emmenant à l’hôpital où elle est née, elle ne reviendrait plus jamais avec nous.

« Les médecins et les infirmières qui lui ont fait défaut doivent faire face à une sorte de justice car sans leurs erreurs, notre fille pourrait bien être encore là aujourd’hui. »

Jodi Newton, une avocate spécialisée en négligence médicale d’Osbornes Law, qui représente la famille, a déclaré: « Le monde de mes clients s’est effondré depuis la perte de Cristiana et ils ont du mal à comprendre comment elle a pu échouer si fondamentalement. »

Elle a déclaré que la détermination des parents de Cristiana « à se battre pour des réponses est extraordinaire ».