Une fille de 2 ans blessée lors d’une fusillade en voiture à Chicago, quelques heures après la violence armée de la ville a laissé 5 adolescents et un jeune garçon blessés par balle – RT USA News

Un enfant de deux ans a été blessé lors d’une fusillade en voiture à Chicago, dans l’Illinois. L’attaque a eu lieu après que plusieurs enfants aient été blessés par balle lors d’incidents séparés.

La fusillade a eu lieu vendredi vers 19 heures, heure locale, près des marches du palais de justice du comté de Cook, dans le sud-ouest de Chicago. Le tout-petit était assis sur le siège arrière d’une voiture quand quelqu’un est arrivé et a tiré des coups de feu depuis un autre véhicule, a déclaré la police. La petite fille a été hospitalisée avec une blessure par balle à la jambe.

Personne n’a été détenu jusqu’à présent, les détectives recherchant des suspects.

L’incident est survenu après que la police a rapporté qu’un garçon de huit ans et cinq jeunes adolescents avaient été abattus à Chicago jeudi soir et vendredi tôt, selon les médias locaux. Le plus jeune garçon, qui, selon la police, n’était pas la cible visée, a reçu une balle dans le genou. Au moins 30 enveloppes d’obus auraient été laissées dans la rue où il a été blessé.

Les garçons âgés de 15 et 16 ans ont été blessés lors d’une autre fusillade. Le garçon plus âgé a été touché à l’abdomen et le plus jeune a reçu une balle dans le bras. Les deux adolescents ont réussi à marcher jusqu’à l’hôpital et ont été admis dans un centre de traumatologie à proximité.

Un autre garçon de 16 ans a reçu une balle dans le bras alors qu’il montait dans sa voiture dans une autre partie de la ville. Le troisième garçon de 16 ans a été frappé à la cuisse alors qu’il se tenait dans la rue, la police affirmant que sa blessure semblait s’être infligée lui-même.





Une jeune fille de 14 ans a été hospitalisée vendredi matin pour des blessures par balle à l’abdomen. Elle a également été frappée alors qu’elle se tenait dans une rue.

En avril, une fillette de sept ans nommée Jaslyn Adams a été blessée alors qu’elle était assise dans une voiture avec son père dans un service au volant de McDonald’s, lorsque des coups de feu ont été tirés depuis un autre véhicule. Le père d’Adams s’est remis de ses blessures par balle, mais la jeune fille est décédée à l’hôpital. Trois hommes ont par la suite été inculpés de son meurtre.

Selon la police, il y a eu 769 homicides à Chicago en 2020, soit 274 de plus que l’année précédente et le nombre le plus élevé depuis 2016.

