Une fille de 18 ans abattue par 10 hommes armés de fusils après avoir refusé d’épouser son cousin lors d’un horrible « crime d’honneur » en Syrie

Une adolescente a été abattue par 10 hommes armés de fusils après avoir refusé d’épouser son cousin lors d’un horrible « crime d’honneur ».

La jeune fille de 18 ans, qui serait Eida Al-Hamoudi Al-Saeedo, est vue en train de se faire tirer dessus dans une vidéo troublante après avoir été emmenée dans un village désolé à la périphérie d’Al-Hasakah, une ville du nord-est de Syrie.

Eida aurait tenté de s’enfuir avec son amant, mais sa famille et sa tribu l’ont suivie, selon Akhabaralaan.net.

Eida est vue dans les images choquantes traînées par trois hommes qui portent des armes à feu alors qu’elle crie à l’aide.

La vidéo montre alors les autres hommes qui se tiennent près d’un mur d’une maison abandonnée et trois coups de feu retentissent.

L’adolescente est alors montrée allongée sur le sol et semble avoir du mal à se lever lorsqu’un homme pointe une arme sur sa tête et la tue.

Son corps est ensuite recouvert d’une couverture rouge.

Le site d’information syrien Alarabiya rapporte qu’Eida a été emmenée dans la maison abandonnée par son père et son frère ainsi que d’autres membres de la tribu Al-Sharabain.

‘MEURTRE D’HONNEUR’

Eida a été abattue lors d’un « crime d’honneur » après être tombée amoureuse d’un jeune homme et avoir refusé d’épouser son cousin, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (SOHR).

On dit que l’homme a proposé à Eida mais sa famille interdit le mariage parce qu’il était d’une tribu différente.

La famille d’Eida a publié la vidéo sur les réseaux sociaux « afin d’annoncer le nettoyage de la honte selon leurs croyances tribales », a déclaré le SOHR dans un communiqué.

Il a déclaré: « SOHR dénonce fermement ce crime horrible appelant à traduire les auteurs en justice pour meurtre et à publier les vidéos sous le nom de » crime d’honneur « . »

Le Centre de documentation des violations dans le nord de la Syrie a déclaré qu’Eida avait été affamée et battue pendant plusieurs jours avant d’être exécutée par sa famille, qui a également identifié Eida comme la victime.

« [She was] brutalement agressée jusqu’à ce que le crime soit terminé en la tuant avec des mitrailleuses et des pistolets par plus d’une personne », a déclaré un porte-parole du centre au site d’information.

« [The family] s’est vanté d’avoir publié un horrible clip vidéo montrant le meurtre d’une fille par balles, près d’une maison abandonnée à la campagne.

« Ils semblaient heureux de leur crime alors qu’ils se relayaient pour maltraiter le corps de la fille faible, effrayée et terrifiée, et chacune des 11 personnes qui ont participé au crime a reçu une part de son sang », ont-ils ajouté.

L’homme dont Eida est tombé amoureux aurait réussi à s’échapper de la tribu car la famille « craignait des représailles » s’il avait été attaqué.

Le centre a déclaré dans une déclaration sur Twitter: « Son péché était d’aimer un autre homme qu’ils ne pouvaient pas toucher par crainte de représailles entre les deux familles. »

La vidéo a été largement condamnée par des militantes et des groupes de femmes qui ont demandé que les coupables soient poursuivis et que les meurtres de femmes cessent.

L’écrivain Sameh Shukri a déclaré sur Twitter: « Un nouveau crime d’honneur et de racisme contre les femmes, tuant une fille syrienne dans la ville de #Hasakah pour l’avoir accusée d’amour et d’adultère.

« Et le tueur cette fois n’est pas un ISIS qui applique la charia, mais plutôt son clan et sa jeunesse extrémiste qui croient qu’avec ce crime ils sont devenus les propriétaires du paradis, quiconque incite contre les femmes et répand leur haine est responsable du meurtre des Hasaka. fille. »

OUTRAGE AU SUJET DES MEURTRES

Quelques jours seulement après la publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, une jeune fille de 16 ans aurait été tuée par son père dans un autre « crime d’honneur ».

La jeune fille a été identifiée comme Aya Muhammad Khalifo par le Centre de documentation sur les violations.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré que l’homme avait étranglé sa fille, qui avait été violée par un parent il y a plus d’un an.

Des centaines de femmes sont descendues dans les rues de Hasakeh mardi pour protester contre les « crimes d’honneur », certaines portant des t-shirts blancs avec le slogan « Non à la violence » écrit en rouge.

Les manifestants se sont rassemblés devant le domicile de la jeune fille de 16 ans qui a été récemment assassinée.

La manifestante Evin Bacho, membre du groupe féministe kurde Kongra Star, a déclaré : « Nous condamnons ces crimes au nom de la tradition ou de la religion.

Elle a ajouté que le rassemblement était « contre toute famille qui se donne le droit de priver une femme de sa liberté ».

Un autre manifestant, Intissar al-Hamadi, a déclaré que les auteurs de tels meurtres devaient être tenus responsables.

Dans les régions kurdes de Syrie, les soi-disant « crimes d’honneur » et « la violence et la discrimination » contre les femmes sont officiellement interdits.