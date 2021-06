Une fille de 17 ans violée dans le parc de Manchester alors qu’elle « attendait de rencontrer un ami »

Une jeune fille de 17 ans a été violée dans un parc de Manchester alors qu’elle attendait de rencontrer un ami.

L’adolescent a été agressé au Blackley Recreational Ground, situé dans le nord de la ville, peu avant 20 heures dimanche soir.

Le jeune de 17 ans a été attaqué alors qu’il attendait un ami dans le parc de loisirs Blackley

La police a déclaré qu’elle attendait de rencontrer son amie avant l’incident terrifiant.

La zone reste bouclée car une enquête est en cours.

Au moins une voiture de police est stationnée sur les lieux avant que des experts médico-légaux ne se rendent sur les lieux plus tard dans la journée.

La victime est prise en charge par des agents spécialisés et la police travaille à « grande vitesse » pour identifier l’agresseur.

L’inspecteur en chef Danny O’Neil, de la division GMP City of Manchester North, a déclaré: « Nous avons reçu un rapport très sérieux hier soir et nous avons un certain nombre d’officiers et de détectives dédiés à enquêter sur cet incident, ainsi qu’à soutenir la victime.

« Les premières enquêtes suggèrent que la jeune fille attendait un ami qu’elle rencontrait au parc lorsqu’elle a été attaquée, et nous travaillons à grande vitesse pour explorer diverses pistes d’enquête afin de déterminer l’identité du délinquant. »