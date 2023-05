Une fille de 17 ans tuée dans une fusillade en Californie qui fait 5 blessés

CHICO, Californie (AP) – Une jeune fille de 17 ans a été tuée et cinq autres personnes ont été blessées lors d’une fusillade tôt samedi lors d’une fête près d’un campus universitaire dans le nord de la Californie, a annoncé la police.

Des agents répondant vers 3h30 du matin à des informations faisant état de coups de feu ont trouvé six personnes abattues dans un immeuble à Chico, a déclaré le chef de la police Billy Aldridge.

Toutes les victimes ont été emmenées dans des hôpitaux et l’adolescent est décédé dans un hôpital, a-t-il déclaré.

Deux hommes, âgés de 21 et 19 ans, et une jeune fille de 17 ans sont restés hospitalisés dans un état stable avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger, a déclaré le chef. Deux autres hommes, âgés de 18 et 20 ans, ont été soignés à l’hôpital et libérés, a déclaré Aldridge.

La fusillade semblait être un incident isolé et il n’y avait aucune menace continue pour la communauté, a déclaré la police. Ils n’ont donné aucune information sur le tireur.

La police avait été appelée à la même adresse environ 30 minutes avant la fusillade et avait arrêté un homme soupçonné d’avoir brandi une arme à feu, a déclaré Aldridge.

Ce suspect correspondait à la description d’un homme à qui on avait demandé de quitter une fête séparée à environ un mile de distance vers 12h30, a déclaré Aldridge. Une bagarre a éclaté lors de la soirée précédente et deux personnes ont été hospitalisées après avoir été frappées à la tête, l’une avec une bouteille et l’autre avec une arme à feu, a déclaré le chef.

Plusieurs rues ont été fermées samedi alors que les enquêteurs fouillaient le quartier à la recherche de preuves. Au moins trois voitures garées avaient des impacts de balles et des vitres brisées, selon le Chico Enterprise-Record.

Les deux parties se trouvaient dans des quartiers proches de la California State University à Chico, une ville d’environ 101 000 habitants située à 145 km au nord de Sacramento. Le lieutenant Brian Miller a qualifié la région de «point chaud» pour les appels des services de police.

The Associated Press