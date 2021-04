Une jeune fille de 17 ans est décédée dimanche après avoir été électrocutée lors d’une violente tempête qui a balayé le centre de la Floride, endommageant des maisons et des entreprises.

L’adolescente, qui n’a pas encore été nommée, conduisait juste au nord de Tampa à 12 h 15 lorsque sa voiture a heurté une ligne électrique en panne, a déclaré Florida Highway Patrol.

L’incident meurtrier s’est produit alors qu’une forte tempête a balayé le centre de la Floride dimanche Crédit: Twitter

La fille a arrêté son véhicule – une Dodge Avenger – et la voiture a pris feu du côté du conducteur.

Les soldats disent qu’en sortant de la voiture, elle a marché sur la ligne électrique et a été mortellement électrocutée.

L’adolescent a été déclaré mort sur les lieux.

Aucune autre information concernant la mort n’a encore été publiée.

L’incident s’est produit au milieu d’une puissante tempête qui a provoqué de fortes pluies, des vents violents, de la grêle et des éclairs à travers le Sunshine State.

Jusqu’à deux pouces de pluie ont été signalés dans certaines régions, laissant de nombreuses rues inondées.

Une maison à Mount Dora a subi de graves dommages après avoir été frappée par la foudre et avoir pris feu, a rapporté l’Orlando Sentinel.

Certains quartiers proches d’Orlando ont également signalé une grêle de la taille d’une balle de golf.

La sécurité publique du comté de Manatee a déclaré que les maisons avaient été endommagées par des vents en ligne droite samedi après-midi et non par une tornade Crédit: Twitter / @ MCGPublicSafety

L’incident s’est produit au milieu d’une puissante tempête qui a provoqué de fortes pluies, des vents violents, de la grêle et des éclairs dans le Sunshine State. Crédit: Twitter / @ NWSTampaBay

Les dommages causés par les vents à lamantin sont vus sur un terrain de golf Crédit: Twitter / @ MCGPublicSafety

La tempête a couronné un week-end de conditions météorologiques dommageables dans tout l’État.

Une tempête de samedi a endommagé une vingtaine de maisons sur la côte du golfe de Floride et blessé une personne, ont indiqué des responsables.

La sécurité publique du comté de Manatee a déclaré que les maisons avaient été endommagées par des vents en ligne droite samedi après-midi et non par une tornade, selon le Bradenton Herald. La force du vent n’était pas immédiatement connue.

Cinq maisons ont subi des dommages importants au toit et une personne a subi des blessures mineures, a indiqué le National Weather Service.

Cinq maisons ont subi des dommages majeurs au toit et une personne a subi des blessures mineures, a déclaré le National Weather Service. Crédit: Twitter / @ MCGPublicSafety

Plus tôt samedi, d’éventuelles tornades ont causé des dégâts dans le Panhandle.

À Panama City Beach, une maison et un dépanneur ont été rasés par une possible tornade, ont déclaré des responsables de la ville dans un message Facebook. La photo d’un résident publiée par le Panama City News Herald montre le toit et les murs du magasin arrachés, mais ses comptoirs, ses étagères et la marchandise qu’ils détenaient semblent intacts. Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat.

À Pensacola, le toit d’une brasserie du centre-ville a été arraché par la tempête, selon les médias locaux. Le service météorologique national n’a pas confirmé si cela avait été causé par une tornade, mais a signalé des vents allant jusqu’à 95 km / h.

