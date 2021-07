Une fille de 17 ans « battue à mort par une famille de monstres et pendue à un pont pour avoir porté des JEANS lors d’un rituel religieux »

Une ADOLESCENTE a été « battue à mort par sa famille et pendue à un pont pour avoir porté des jeans lors d’un rituel religieux ».

Neha Paswan, 17 ans, a été battue à mort par des membres de sa famille élargie dans l’État du nord de l’Uttar Pradesh, en Inde, selon des informations.

Le corps de Neha a été retrouvé pendu à un pont après avoir été battue par des membres de sa famille élargie, a-t-on affirmé. Crédit : Rajesh Arya

Maman Shakuntala Devi Paswan a déclaré que sa fille avait été battue avec des bâtons par son grand-père et ses oncles à la suite d’une dispute à propos de ses vêtements chez eux dans le village de Savreji Kharg à Deoria.

La mère de Neha a déclaré à la BBC : « Elle avait observé un jeûne religieux d’une journée. Le soir, elle enfilait une paire de jeans et un haut et accomplissait ses rituels. Lorsque ses grands-parents se sont opposés à sa tenue vestimentaire, Neha a rétorqué que les jeans étaient faits être porté et qu’elle le porterait.

Elle a affirmé que la dispute avait dégénéré et avait entraîné la violence.

La mère a ajouté que pendant que sa fille était inconsciente, sa belle-famille a appelé un autorickshaw et l’a emmenée à l’hôpital.

Elle a déclaré: « Ils ne voulaient pas que je les accompagne alors j’ai alerté mes proches qui se sont rendus à l’hôpital du district à sa recherche mais ne l’ont pas trouvée. »

Le lendemain matin, la mère de Neha a entendu qu’un corps de fille était suspendu à un pont sur la rivière Gandak.

LE CORPS DE NEHA SUSPENDU AU PONT

Lorsque la famille est allée enquêter, elle a découvert que c’était celle de Neha.

Une affaire de meurtre et de destruction de preuves a été déposée contre 10 personnes par les flics.

Les accusés comprennent les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins ​​et le conducteur de Neha.

Le conducteur de pousse-pousse est accusé par la police d’avoir tenté de se débarrasser du corps.

Aucune déclaration publique n’a été faite par aucun des accusés à ce jour.

Shriyash Tripathi, un haut responsable de la police, a confirmé à la société que quatre personnes – dont les grands-parents, un oncle et le conducteur de la voiture – avaient été arrêtées et interrogées.

Il a déclaré que la police recherchait toujours les autres personnes accusées.

Le père de Neha, Amarnath Paswan, un ouvrier du chantier de construction à Ludhiana, était rentré chez lui pour faire face à la tragédie, a déclaré qu’il avait travaillé dur pour pouvoir envoyer ses enfants à l’école.

La mère de Neha a déclaré que sa fille avait voulu devenir officier de police, mais que « ses rêves ne se réaliseraient jamais maintenant ».

Shakuntala Devi a affirmé que ses beaux-parents avaient fait pression sur Neha pour qu’elle abandonne ses études à l’école et lui ont souvent reproché de porter autre chose que des vêtements indiens traditionnels.

Des photos de Neha montrent que l’adolescente aimait porter des vêtements modernes, l’une d’elle portant une robe longue tandis que dans une autre, elle peut être vue avec une paire de jeans et une veste.

La violence contre les femmes et les filles en Inde est profondément ancrée dans une société dominée par les hommes, selon les militants, et souvent sanctionnée par les aînés de la famille.

LA VIOLENCE DOMESTIQUE GÉNÉRÉE

La violence domestique est très répandue dans le pays avec, en moyenne, 20 femmes tuées chaque jour pour ne pas avoir apporté une dot suffisante.

La situation est pire dans les zones rurales pour les femmes car elles sont souvent contraintes de vivre sous de sévères restrictions imposées par les chefs de village ou les hommes chefs de famille, qui peuvent inclure où elles peuvent aller, à qui elles parlent et ce qu’elles portent.

Des punitions brutales peuvent être infligées pour toute infraction perçue.

Une vidéo troublante est apparue le mois dernier à Alirajpur, dans l’État voisin du Madhya Pradesh, qui montrait une femme de 20 ans battue par son père et trois cousins.

Les flics ont déposé une plainte contre les hommes et ont déclaré qu’elle était « punie » pour s’être enfuie de son domicile conjugal « abusif ».

Une semaine avant cet incident, deux filles avaient été battues par des membres de leur famille après avoir parlé au téléphone avec un cousin.

Des images troublantes de l’incident montraient l’une des filles traînée par les cheveux, jetée au sol, frappée à coups de pied, de poing et de bâtons et de planches de bois par ses parents, ses frères et ses cousins.

L’activiste du genre Rolly Shivhare a déclaré : « C’est choquant qu’au 21e siècle, nous tuons et agressons des filles parce qu’elles portent des jeans ou parlent au téléphone portable ».

Elle a ajouté : « Le gouvernement dit que les filles sont notre priorité et annonce de grands projets pour leur bien-être, mais rien ne se passe sur le terrain.

« Les maisons d’hébergement et les centres de crise en Inde sont peu nombreux et la plupart sont si mal gérés que personne ne voudrait y vivre. Notre gouvernement doit allouer plus de fonds et améliorer leur état.

« Mais la seule solution à long terme est de rendre les filles plus conscientes de leurs droits. »