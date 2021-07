Une adolescente qui aurait été battue à mort par des membres de sa famille avant d’être pendue à un pont parce qu’elle portait un jean avait l’ambition de rejoindre la police.

Neha Paswan, 17 ans, se serait disputée avec ses grands-parents après avoir enfilé du jean lors d’un rituel religieux en Inde, et aurait ensuite été retrouvée pendue à un pont.

Neha Paswan aspirait à devenir policier avant d’être tuée Crédit : Rajesh Kumar Arya / BBC

La mère de Neha, à droite, a déclaré que la violence avait éclaté lors d’une dispute au sujet de sa fille portant un jean Crédit : Rajesh Kumar Arya / BBC

Neha aspirait à devenir officier de police, a déclaré sa mère Shakuntala Devi Paswan, mais « ses rêves ne se réaliseraient jamais maintenant ».

Shakuntala Devi a affirmé que ses beaux-parents avaient fait pression sur Neha pour qu’elle abandonne ses études à l’école et lui ont souvent reproché de porter autre chose que des vêtements indiens traditionnels.

Selon certaines informations, l’adolescente a été battue avec des bâtons et des bâtons par des membres de sa famille élargie, y compris son grand-père et ses oncles dans l’État d’Uttar Pradesh, dans le nord du pays.

La mère de Neha a déclaré que les membres de la famille étaient de plus en plus en colère contre le jeune qui expérimentait des vêtements indiens non traditionnels.

Les membres les plus âgés de la famille s’étaient opposés à ce qu’elle porte des jeans et des « vêtements occidentaux » qu’ils considéraient comme « inappropriés », voulant qu’elle porte des vêtements plus traditionnels.

Shakuntala Devi a affirmé que la dispute avait dégénéré et avait entraîné des violences chez eux dans le village de Savreji Kharg à Deoria.

« Elle avait observé un jeûne religieux d’une journée. Le soir, elle enfilait un jean et un haut et accomplissait ses rituels », a-t-elle déclaré à la BBC.

« Lorsque ses grands-parents se sont opposés à sa tenue vestimentaire, Neha a rétorqué que les jeans étaient faits pour être portés et qu’elle le porterait. »

ENQUÊTE SUR LE MEURTRE

La mère a ajouté que pendant que sa fille était inconsciente, sa belle-famille a appelé un autorickshaw et l’a emmenée à l’hôpital.

Elle a déclaré: « Ils ne voulaient pas que je les accompagne alors j’ai alerté mes proches qui se sont rendus à l’hôpital du district à sa recherche mais n’ont pas pu la trouver. »

Le lendemain matin, la mère de Neha a entendu qu’un corps de fille était suspendu à un pont sur la rivière Gandak.

Lorsque la famille est allée enquêter, elle a découvert que c’était celle de Neha.

Une affaire de meurtre et de destruction de preuves a été déposée contre 10 personnes par les flics.

Les accusés comprennent les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins ​​et le conducteur de Neha.

Le conducteur de pousse-pousse est accusé par la police d’avoir tenté de se débarrasser du corps.

Aucune déclaration publique n’a été faite par aucun des accusés à ce jour.

Shriyash Tripathi, un haut responsable de la police, a confirmé à la société que quatre personnes – dont les grands-parents, un oncle et le conducteur de la voiture – avaient été arrêtées et interrogées.

Il a déclaré que la police recherchait toujours les autres personnes accusées.

Le père de Neha, Amarnath Paswan, un ouvrier du chantier de construction à Ludhiana, était rentré chez lui pour faire face à la tragédie, a déclaré qu’il avait travaillé dur pour pouvoir envoyer ses enfants à l’école.

La violence contre les femmes et les filles en Inde est profondément ancrée dans une société dominée par les hommes, selon les militants, et souvent sanctionnée par les aînés de la famille.

Les violences conjugales sont très répandues dans le pays avec, en moyenne, 20 femmes tuées chaque jour pour ne pas avoir apporté une dot suffisante.

La situation est pire dans les zones rurales pour les femmes car elles sont souvent contraintes de vivre sous de sévères restrictions imposées par les chefs de village ou les hommes chefs de famille, qui peuvent inclure où elles peuvent aller, à qui elles parlent et ce qu’elles portent.