Une fille de 17 ans agressée sexuellement après avoir été attirée dans la voiture d’un inconnu à Banbury

Une FILLE a été agressée sexuellement après avoir été attirée dans la voiture d’un inconnu à Banbury.

La jeune fille de 17 ans marchait le long de South Street lorsqu’une voiture Volkswagen noire s’est approchée d’elle et lui a proposé de l’emmener chez elle vers 23h30 vendredi.

La fille a été approchée par une voiture sur South Street, Banbury

Elle a refusé, mais l’agresseur lui a alors dit de monter dans la voiture.

La voiture a ensuite été garée à côté du magasin Mace sur George Street avant de se rendre au parking Water Works où l’adolescente a été agressée sexuellement.

Son agresseur l’a ensuite reconduite à la gare où il l’a ensuite laissée sortir de la voiture.

Les flics lancent maintenant un appel à témoins qui auraient pu voir l’incident se produire.

Le délinquant est décrit comme mesurant environ 5 pieds 7 pouces, mince et âgé d’une trentaine d’années.

Il avait des cheveux blond foncé avec une peau décolorée sur les côtés, raides et plus longs sur le devant et une barbe de couleur blonde.

La jeune fille croyait qu’il avait un accent d’Europe de l’Est et portait un t-shirt de couleur sombre et un pantalon de jogging gris clair.

L’agent enquêteur, l’agent-détective Mike Earle, basé au poste de police de Banbury, a déclaré: «La police de Thames Valley prend toute forme de violence contre les femmes et les filles très au sérieux, et nous enquêtons de manière approfondie sur ce rapport d’agression sexuelle.

« Si vous avez été témoin de cet incident ou avez des informations sur ce qui s’est passé, veuillez nous contacter.

« Nous lançons particulièrement un appel à toute personne possédant des images de caméra de tableau de bord qui auraient pu passer par la gare de Banbury vers 23h50 vendredi.

« Veuillez appeler la police au 101 et citer le numéro de référence 43210329261. Vous pouvez également faire un signalement en ligne ou contacter l’association caritative indépendante Crimestoppers 100% de manière anonyme au 0800 555 111 et via leur site Web. »