Une fille de 16 ans tuée dans une attaque de requin nommée Stella Berry après avoir sauté dans une rivière pour nager avec un dauphin en Australie

L’adolescente tuée par un requin après avoir sauté de son jet ski dans une rivière a été nommée.

Stella Berry, 16 ans, une écolière de Perth, nageait dans la rivière Swan lorsqu’elle a été mortellement attaquée par un requin devant ses amis samedi.

3 Stella Berry a été tuée par un requin alors qu’elle allait nager avec ses amis dans une rivière qui n’a pas connu d’attaque mortelle depuis 100 ans

3 La police et les ambulanciers se sont précipités sur les lieux mais elle a été déclarée morte sur la plage Crédit : 10 nouvelles d’abord

Les premières images ont été diffusées de la victime qui aurait été tuée par un requin taureau.

L’adolescente aurait profité d’une journée sur l’eau et joué avec des jet-skis avec ses amis lorsqu’elle a repéré un groupe de dauphins et a sauté dans l’eau pour nager avec eux.

Le requin serait alors apparu de nulle part et l’aurait traînée sous la surface sous le regard terrifié de ses amis.

Les requins taureaux sont connus comme une espèce vicieuse et ont souvent été trouvés cachés dans les rivières en Australie.

Un spectateur masculin aurait courageusement sauté dedans et l’aurait tirée en sécurité, mais elle était trop grièvement blessée pour être sauvée.

Un témoin a déclaré aux médias locaux que c’était son petit ami qui l’avait tirée de la rivière.

Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 15 h 30, heure locale, et elle a été déclarée morte sur les lieux.

Joshua Banks, 16 ans, jouait sur des balançoires à proximité avec un groupe de ses amis lorsque la mutilation vicieuse a eu lieu.

Le témoin a déclaré : « Nous étions environ sept et nous étions sur la balançoire pendant environ une heure ou deux. »

« Nous avons vu les dauphins, il y avait des dauphins là-bas. Quand tous les policiers sont passés, nous avons pensé que nous avions des ennuis.

Banks a expliqué qu’ils ne savaient pas ce qui se passait et qu’ils ont continué à sauter et à jouer dans l’eau.

Il a poursuivi: “Nous étions si reconnaissants que ce ne soit pas l’un d’entre nous, bien sûr, nous sommes vraiment désolés pour ce qui s’est passé et pour la famille impliquée.”

L’inspecteur par intérim du district de Fremantle, Paul Robinson, a déclaré: “C’est un événement extrêmement traumatisant pour toutes les personnes impliquées et, bien sûr, pour tous ceux qui connaissaient la jeune fille.”

Robinson a ajouté qu’il était “inhabituel” qu’un requin soit si loin en aval de la rivière, qui coule de Perth dans l’océan Indien. L’attaque a eu lieu à un mille et demi en amont de la rivière.

Il s’agit de la première attaque mortelle de requin enregistrée sur la rivière Swan en 100 ans, lorsqu’un jeune de 13 ans a été tué en 1923.

Cependant, une autre mutilation de requin s’est produite récemment en 2021 lorsqu’un père de deux enfants, Cameron Wrathall, a été mordu à la cuisse et a eu la chance de s’échapper de sa vie.

Le ministre des Pêches, Don Punch, a déclaré dimanche: “Il n’y a eu que six attaques historiques enregistrées dans la rivière, et cela en ferait sept.”

Il a déclaré que de nouvelles mesures pourraient être envisagées pour prévenir d’autres attaques, notamment l’utilisation de barrières anti-requins pour protéger les zones de baignade.

Dans une déclaration à la suite de l’incident tragique, Punch a déclaré: «Je suis incroyablement attristé par ce qui s’est passé et je ne peux pas commencer à imaginer ce que vivent la famille et les amis de la victime.

“Nous leur offrons notre soutien mais comprenons qu’ils auront besoin de temps et d’espace pour faire face à cette tragédie.”

Les hommages ont afflué de la communauté de Perth alors que les amis et la famille de Stella pleurent sa mort.

Plus tôt dans la journée, les amis de Stella se sont retrouvés sur les rives de la rivière Swan près du site où elle a été tuée pour lui rendre hommage.

Une de ses amies, Laura Connolly, a raconté abcque Stella était la “fille la plus douce et la plus intelligente que je connaisse”.

« Elle était si gentille. Elle aimait l’art. Je faisais du vélo pour la voir parfois et je la voyais courir.

Un autre ami, Teagan McArthur, a déclaré que sa mort “ne semble pas réelle”.

“Nous étions tous en contact avec elle il y a moins de 24 heures et maintenant elle n’est plus avec nous.”