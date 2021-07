Une fille de 16 ans s’évanouit après que la boîte de nuit lui ait vendu 10 Jagerbombs pour 7,50 £ qu’elle a abattus en une heure

Une fille de 16 ans a été retrouvée évanouie après qu’une boîte de nuit lui ait vendu 10 Jagerbombs pour seulement 7,50 £.

L’adolescente a acheté les boissons à 75 pence à The Acapulco de West Yorkshire – et a ensuite été retrouvée par sa mère dans l’embrasure d’une salle de bingo.

L’Acapulco Club sur Waterhouse Street à Halifax, West Yorkshire Crédit : MEN Media

Le club a maintenant défendu ses prix après que la mère de la fille, Janice Hopper, a critiqué leurs actions.

Elle a déclaré à Yorkshire Live : « C’est une catastrophe qui attend !

« Comment pouvons-nous permettre à nos enfants d’avoir de l’alcool sous le nez ?

« J’ai eu de la chance d’avoir trouvé ma fille dans l’embrasure de la porte avant que quelqu’un d’autre ne le fasse.

« Je supplie les autorités locales de prendre des mesures préventives avant que vous ne rapportiez une toute autre histoire. »

« ENCOURAGE LA BINGE DRINK »

Sa fille était allée au club avec des amis le lundi 19 juillet – et a dit qu’il était facile d’entrer sans pièce d’identité.

Elle a déclaré: « Il y avait un groupe de 12 d’entre eux, 4 d’entre eux n’ont pas encore 18 ans, mais comme la plupart d’entre eux avaient une pièce d’identité, ils ont été autorisés à entrer et leur ont dit » de l’apporter la prochaine fois «

«Je pense qu’ils devraient vraiment revoir le personnel de la porte et aussi les prix des boissons.

« Les enfants ne devraient pas pouvoir entrer dans une boîte de nuit et acheter de l’alcool moins cher que la plupart des boissons non alcoolisées disponibles au bar.

«Cela encourage simplement la consommation excessive d’alcool et ne se terminera que par de mauvaises choses.

« D’après ce que dit ma fille, il est assez facile d’y entrer sans pièce d’identité, ce qui est choquant.

« Je comprends que ces entreprises sont fermées depuis longtemps, mais elles ne devraient pas prendre de risques au détriment de la sécurité de nos enfants. »

Le directeur du club, Simon Woodcock, a déclaré qu’ils enquêtaient actuellement sur ce qui s’était passé et que l’accord sur la boisson était un moyen de permettre aux résidents moins aisés d’acheter des boissons.

Il a déclaré: «Nous proposons des boissons à faible coût avant 23 heures comme moyen d’inclusion pour tous les résidents d’Halifax et de la région, pour lesquels le salaire est inférieur à la moyenne nationale.

« Nous n’encourageons pas la consommation excessive d’alcool en proposant des promotions « deux pour un » et notre personnel de bar est formé pour servir de manière responsable. »

Il a ajouté: «Nous sommes profondément préoccupés par cette histoire et enquêtons pleinement sur les questions. Nous coopérerons pleinement avec la police et proposerons un examen de notre vidéosurveillance pour comprendre ce qui s’est passé.

« Nous avons mis en place des politiques d’identification strictes avec notre équipe de sécurité. Seuls les documents officiels (passeports et permis de conduire) sont acceptés comme pièces d’identité appropriées.

« Malheureusement, nous sommes souvent mis au défi par des personnes qui tentent d’entrer en utilisant une pièce d’identité de frères et sœurs plus âgés ; nous travaillons avec la police et le conseil depuis des années pour résoudre ce problème et nous accueillerions favorablement une initiative de la police assortie d’amendes ou d’avertissements à titre de dissuasion future. »