Une fille de 16 ans meurt d’une morsure de serpent dans une hutte où elle a été forcée de dormir pendant sa période au Népal – rapport | Nouvelles du monde

Une jeune fille de 16 ans serait décédée des suites d’une morsure de serpent dans l’ouest du Népal après avoir été forcée de rester dans une hutte à l’extérieur de sa maison pendant ses règles.

L’adolescente a été mordue par un serpent mardi alors qu’elle dormait dans la dépendance de Pancheshwar, dans le district de Baitadi, dans la province de Sudurpashchim, selon The Kathmandu Post.

« La jeune fille dormait à l’extérieur de sa maison dans un hangar pendant son cycle menstruel lorsque l’incident s’est produit », a déclaré Bina Bhatt, vice-présidente de la municipalité rurale, au journal.

Certains hindous considèrent les filles et les femmes menstruées comme impures et intouchables, et elles sont obligées de rester dans une hutte ou un hangar à l’extérieur de leurs maisons dans certaines régions du Népal pendant leurs règles, en vertu d’une ancienne pratique connue sous le nom de chhaupadi.

En août 2017, le gouvernement népalais a adopté une loi interdisant la coutume séculaire qui bannit les femmes de leurs communautés pendant les menstruations et après l’accouchement.

Cependant, la pratique prévaut toujours dans de nombreux domaines – même si elle est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois de prison et/ou d’une amende de 3 000 roupies népalaises (20 £).