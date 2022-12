Une fille de 16 ans meurt après avoir «pris une tablette inconnue dans une boîte de nuit» alors que les flics arrêtent un garçon de 16 ans

Une jeune fille de 16 ans est décédée après avoir pris un comprimé “inconnu” dans une boîte de nuit.

Les flics ont arrêté un adolescent en lien avec sa mort à Exeter, Devon, aux petites heures du matin.

Une jeune fille de 16 ans est décédée après avoir pris un comprimé «inconnu» dans la discothèque Move à Exeter, Devon

Des agents ont été appelés sur les lieux Move vers 12 h 30 le 3 décembre en raison de préoccupations concernant le bien-être d’une fille.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Royal Devon and Exeter où elle est malheureusement décédée.

Devon et la police de Cornwall ont déclaré qu’elle aurait pris une drogue contenant une substance “inconnue”.

La force a déclaré qu’un certain nombre d’adolescents auraient également consommé les comprimés.

Un garçon de 16 ans, de la région d’Exmouth, a ensuite été arrêté parce qu’il était soupçonné de fourniture d’une drogue de classe A et placé en garde à vue pour interrogatoire.

L’inspecteur en chef-détective Lee Nattrass a déclaré: «Nous avons déjà identifié plusieurs adolescents qui ont déclaré avoir pris de la drogue, mais nous exhortons toute autre personne qui s’est sentie mal à la suite de consulter un médecin et de nous contacter.

“Nous avons vu à maintes reprises que ces substances peuvent tuer, et nous avons un autre cas tragique entre nos mains.

“Talk To Frank est un site Web qui contient des informations vitales pour les gens sur de nombreux types de drogues, et nous demandons aux parents d’avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec leurs enfants sur les risques des drogues.

« Vous ne savez pas ce qu’ils contiennent, et vous ne savez pas quelle réaction vous pourriez avoir ; cela pourrait être fatal.

“J’exhorte quiconque envisage de prendre de la drogue à réfléchir à deux fois et à reconsidérer.”

Les témoins ou toute autre personne concernée doivent contacter la police en ligne ou en appelant le 101 en citant la référence 50220049906.