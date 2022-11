Une fille de 16 ans et un garçon de 19 ans tués lors d’une rencontre automobile après que Nissan s’est écrasé dans la foule alors que des amis au cœur brisé lui rendent hommage

DEUX adolescents ont été tués lors d’une rencontre automobile après qu’une Nissan s’est écrasée dans la foule.

Liberty Charris, 16 ans, et Ben Corfield, 19 ans, sont décédés sur les lieux à Oldbury, West Midlands, dimanche soir.

Liberty Charris, 16 ans, est décédée sur les lieux Crédit : Police des West Midlands

Ben Corfield, 19 ans, est également décédé après que la voiture s’est écrasée dans la foule Crédit : Police des West Midlands

Les familles au cœur brisé ont depuis rendu hommage.

Dans une déclaration, la famille de Liberty a déclaré: “Avec votre cœur d’or, vos yeux bleus brillants et votre sourire radieux, votre but dans la vie était de rendre tout le monde heureux, avec vos accents drôles et votre rire bruyant.”

La famille de Ben a ajouté: “Que pouvons-nous dire d’autre que Ben était la lumière de nos vies.

“C’était un personnage plus grand que nature avec un cœur énorme fait d’or.”

La police des West Midlands a déclaré qu’il était entendu qu’une Nissan Skyline bleue avait heurté un certain nombre de piétons vers 23h30 alors qu’ils se rassemblaient pour regarder les courses de rue.

Un homme de 54 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et est resté aujourd’hui en garde à vue.

Un homme et une femme dans la vingtaine ont également été transportés à l’hôpital après l’accident avec des blessures potentiellement mortelles.

Un témoin a déclaré hier qu’il faisait partie de la foule de 200 personnes qui s’était rassemblée hier soir pour la «rencontre automobile».

Il a déclaré: “Nous avons déménagé à Oldbury. Nous étions debout dans un coin et il y avait un buisson et nous ne pouvions pas voir grand-chose.

“Le conducteur avait emprunté la route, avait perdu le contrôle et avait percuté un tas de gens. C’était horrible.”

Parlant de l’accident mortel, le service d’ambulance des West Midlands a déclaré: “À leur arrivée, les équipages ont découvert cinq patients.

“Le premier et le second étaient un homme et une adolescente, qui étaient des piétons, dans un état critique.

“Malheureusement, malgré les meilleurs efforts du personnel ambulancier, il est devenu évident que rien de plus ne pouvait être fait pour les sauver et leur décès a été confirmé sur les lieux.

“Deux autres piétons, une femme et un homme, ont subi des blessures mettant leur vie en danger.

“Ils ont reçu des soins de traumatologie avancés de la part du personnel ambulancier sur les lieux et en route vers l’hôpital Queen Elizabeth.

“Le cinquième, le conducteur de la voiture a été examiné par le personnel ambulancier sur les lieux.

“Il avait subi des blessures ne mettant pas sa vie en danger et a été renvoyé sur les lieux.”

Les habitants ont déclaré que la région était connue pour ses courses de voitures illégales, que des foules de spectateurs se rassemblent pour regarder.

Un habitant a déclaré: “La route est un aimant pour les voitures de croisière car c’est une route très longue, principalement droite et ils accélèrent vraiment.

“C’est une tragédie absolue de découvrir ce qui s’est passé.

“Je pense que la police, aussi étirée qu’elle soit, doit vraiment essayer de faire plus pour la réprimer avant que d’autres personnes ne soient tuées.”

Le sergent-détective Paul Hughes, de l’unité d’enquête sur les collisions graves, a déclaré: “Il s’agit d’un incident tragique et nos pensées vont à toutes les familles touchées.

“Nous avons des agents de liaison spécialisés avec les familles qui les soutiennent en cette période terrible.

“Nous savons qu’il y avait beaucoup de gens qui s’étaient rassemblés dans la région au moment de la collision et auraient été témoins de ce qui s’est passé.

“J’exhorte ces personnes à nous contacter si elles ne l’ont pas déjà fait.

« Je demanderais aux gens de ne pas partager de vidéos ou de photos sur les réseaux sociaux. Si vous avez quelque chose qui pourrait nous aider dans notre enquête, veuillez nous contacter.

“C’est très pénible pour les familles concernées et il n’est pas approprié qu’elles voient des choses qui pourraient les bouleverser sur les réseaux sociaux.

“Je tiens à remercier tous ceux qui ont fourni une déclaration jusqu’à présent et je demande à toute autre personne possédant des images de la caméra de tableau de bord ou à tout autre témoin de nous contacter.”

La police a demandé à toute personne disposant d’informations d’envoyer un e-mail à FL_COLLISION_INVEST@westmidlands.police.uk, d’envoyer un message au chat en direct sur west-midlands.police.uk entre 8h et minuit, ou d’appeler le 101. Citer le numéro de journal 3732 du 20 novembre.

