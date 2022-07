Une fille de 16 ans est abattue dans une fusillade d’horreur au volant alors que les flics disent qu’un adolescent hospitalisé “n’était pas la cible visée”

Un adolescent a été hospitalisé après avoir été abattu lors d’une attaque au volant d’une arme à feu devant une fête à Manchester.

Les flics disent que la jeune fille, qui n’a pas été nommée, n’aurait pas été la cible visée du crime vicieux.

Les flics ont déclaré que la victime adolescente n’était probablement pas la cible visée par l’attaque au volant Crédit : MEN Media

Les blessures de la jeune fille de 16 ans n’étaient heureusement pas graves Crédit : MEN Media

Ses blessures ne seraient pas graves et les policiers restent avec elle pendant qu’elle se rétablit à l’hôpital.

La police du Grand Manchester pense qu’elle a été blessée alors qu’un seul coup de feu a été tiré depuis un véhicule qui passait sur une foule à l’extérieur de la propriété où se tenait la fête.

La force a déclaré: “Peu avant 22h30 le vendredi 29 juillet, nous avons été appelés pour signaler une personne blessée à l’extérieur d’une adresse sur Quinney Crescent dans le quartier Moss Side de la ville.

“La victime – une jeune fille de 16 ans – a été transportée à l’hôpital dans un état stable avec une blessure qui aurait été causée par une décharge d’arme à feu.

“Heureusement, ses blessures physiques ne sont pas graves et nos agents sont avec elle et sa famille alors qu’elle continue de se rétablir à l’hôpital.

Ils ont ajouté que “les détectives de notre CID Longsight enquêtent sur l’incident et pensent qu’un seul coup de feu a été tiré par un véhicule qui passait sur une foule.

“On ne pense pas que la jeune fille était la cible visée, mais les enquêtes avancent à un rythme soutenu pour établir la raison de l’incident et, en fin de compte, les personnes qui en sont responsables.

“Nous continuons d’enquêter sur les lieux et nous remercions la communauté locale pour sa coopération pendant que cela se produit.”

Le porte-parole a rassuré les résidents locaux qu’il y aurait une présence policière supplémentaire dans la région au cours du week-end et a demandé à toute personne ayant des informations de se manifester.

Le surintendant en chef Robert Cousen, commandant de la division de la ville de Manchester, a déclaré: “Mes pensées vont à la victime dont les blessures physiques ne sont heureusement pas graves et elle est capable de parler à nos agents à l’hôpital.

“Cela ne diminue en rien ce qui aurait pu se passer ici, car les incidents de cette nature sont toujours imprudents, graves et risquent de perdre des vies.”

“Nous faisons tout notre possible pour démêler les circonstances de cet incident et faire en sorte que le responsable soit arrêté et traduit en justice.

“Je remercie la communauté locale pour son soutien et sa coopération pendant que cela se produit et demande à toute personne ayant des informations de nous contacter, car nous savons qu’il y a eu une fête hier soir et nous sommes convaincus qu’elle nous fournira un certain nombre de témoins potentiels de ce que eu lieu.”

Toute personne disposant d’informations est invitée à contacter la police du Grand Manchester via le chat en direct sur son site Web ou au 0161 856 4382 et en citant la date de l’incident (29/7/22) et le numéro de référence 3388.

La déclaration ajoute que les informations sur le crime peuvent également être transmises de manière anonyme à l’organisation caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.

Les flics restent avec la victime alors qu’elle se rétablit à l’hôpital Crédit : MEN Media