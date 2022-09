Une fille de 16 ans accouche dans les toilettes de l’école et coupe le cordon ombilical à l’aide d’un stylo

Jeudi, le corps d’un nourrisson a été retrouvé près des toilettes d’une école publique de la ville de Chidambaram, dans le district de Cuddalore, au Tamil Nadu. Quatre jours après l’incident, les flics ont découvert que le bébé avait été mis au monde par une fille qui étudiait dans la classe 11 de l’école. La police de Bhuvanagari a été alertée par les autorités scolaires au sujet du corps du nouveau-né. Au cours de l’enquête, une jeune de 16 ans a avoué avoir ressenti des douleurs à l’accouchement alors qu’elle assistait à son cours.

Elle serait allée aux toilettes et aurait donné naissance à l’enfant. L’affaire a laissé tout le monde sous le choc. Pendant ce temps, la police a lancé une enquête pour attraper le coupable qui a mis enceinte la fille mineure. Selon le New Indian Express, une source policière proche de l’enquête a déclaré: “Nous avons identifié la fille vendredi et elle l’a admis lors de l’enquête.”

Après avoir accouché, la jeune fille de 16 ans a elle-même coupé le cordon ombilical à l’aide d’un stylo. La police soupçonne que le nouveau-né est décédé parce que la mineure n’a pas été assistée lors de l’accouchement. Il est rapporté que la mineure est revenue en classe après avoir accouché, selon sa déclaration initiale. « Là, elle a accouché. Bien qu’elle ait dit qu’il s’agissait d’un mort-né, nous soupçonnons que le bébé est peut-être mort parce qu’elle n’a pas été assistée pendant l’accouchement. La jeune fille aurait coupé elle-même le cordon ombilical à l’aide d’un stylo et serait revenue dans la salle de classe selon sa déclaration initiale », a déclaré la source policière.

Au cours de l’enquête, la mineure a avoué qu’il s’agissait de son enfant et a affirmé que personne dans sa famille n’était au courant de sa grossesse. Les flics ont arrêté certains suspects pour interrogatoire, notamment des villageois et certains de ses proches. L’enquête pour trouver le coupable se poursuit. La jeune fille de 16 ans est actuellement hospitalisée par la police pour recevoir des soins médicaux appropriés après son accouchement sans assistance. Tous les détails de la blessure ou du traumatisme restent inconnus pour le moment.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici