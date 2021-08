Une fille de 15 ans est décédée d’une crise cardiaque alors qu’elle avait des relations sexuelles avec un homme plus âgé dans une voiture.

Les flics enquêtent sur la mort mystérieuse de Gabrielly Dickson Alves Nascimento après son décès aux premières heures du dimanche 1er août.

Gabrielly Dickson Alves Nascimento, 15 ans, a subi un arrêt cardiaque après avoir eu des relations sexuelles avec un homme plus âgé dans une voiture Crédit : Flash info

L’adolescente a été transportée à l’hôpital inconsciente et saignait des parties intimes de la ville brésilienne de Cubatao par un nettoyeur anonyme de 26 ans.

Il a dit plus tard à la police que le couple avait eu des relations sexuelles à l’intérieur de sa voiture lorsque les lèvres et la peau de Gabrielly sont devenues pâles et que ses mains « se sont tordues en arrière » derrière elle dans un spasme.

Au Brésil, l’âge légal du consentement sexuel est de 14 ans.

Les médecins ont réalisé qu’elle souffrait d’un arrêt cardiaque à son arrivée à l’hôpital, mais n’ont pas pu réanimer le jeune.

« AIMÉ DE TOUS »

La police attend maintenant les résultats d’une autopsie, bien que les infirmières de l’hôpital aient déclaré qu’il n’y avait aucune indication d’une agression.

Les flics ont toujours enregistré sa mort comme suspecte, mais l’homme de 26 ans n’aurait pas été inculpé d’actes répréhensibles.

La famille au cœur brisé de Gabrielly a déclaré qu’elle n’était pas au courant de sa relation avec l’homme et des conditions médicales préexistantes qu’elle aurait pu avoir.

La mort tragique de l’adolescent a secoué la communauté très unie du canton de Cubatão et a déclenché une vague de chagrin.

Ses copains et camarades de classe l’ont décrite comme une fille travailleuse, dévouée et heureuse qui était aimée de tous.

Beaucoup ont partagé leurs hommages sur les réseaux sociaux alors que la police continue d’interroger les proches de Gabrielly et d’autres témoins potentiels.

Dans son dernier message à peine deux jours avant sa mort tragique, l’adolescente avait tweeté : « Qui est-ce qui me déteste ? »