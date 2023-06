Une fille de 15 ans agressée sexuellement dans un lieu de beauté à Londres alors que les flics lancent une chasse à l’homme pour un suspect « à la fin de son adolescence »

Les COPS recherchent un adolescent après qu’une jeune fille de 15 ans a été agressée sexuellement dans un lieu de beauté populaire de Londres.

La victime se trouvait à Hampstead Heath lorsqu’elle a été prise pour cible près du point de vue de la colline du Parlement vers 22 h 45 samedi.

L’incident s’est produit près du belvédère de la Colline du Parlement Crédit : Getty

Le suspect serait « à la fin de son adolescence », selon les flics.

La police métropolitaine a déclaré que le suspect mesurait environ 5 pieds 8 pouces, avait les cheveux bruns courts et portait un jean et un t-shirt bleu.

Les agents disent que la victime et son agresseur ne se connaissaient pas bien avant l’incident car ils faisaient partie de différents groupes d’amitié.

Le sergent-détective Sam Lockstone, de l’équipe de police locale de Camden, a déclaré: « Nous avons mené un certain nombre d’enquêtes, y compris un chalutage pour CCTV et un examen médico-légal de la scène.

« Nous pensons qu’il y avait un grand nombre d’adolescents sur la Colline du Parlement au moment de l’agression et on pense que la victime et le suspect faisaient partie de différents groupes d’amis ».

Il exhorte maintenant toute personne ayant été témoin d’une « activité suspecte » à contacter immédiatement l’équipe.

« J’encourage également les parents d’enfants qui étaient dans la région hier soir à leur demander s’ils peuvent aider à l’enquête », a-t-il ajouté.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le 101 en citant CAD 7852/03Jun.

Vous pouvez aussi envoyer un message direct à @MetCC sur Twitter.

Pour rester anonyme, contactez l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.