Une fille de 14 ans, “rayon de soleil”, décède après avoir subi une crise en nageant dans une piscine

LE papa au cœur brisé d’un adolescent décédé à la suite d’une noyade accidentelle dans une piscine l’a décrit comme un “rayon de soleil, qui a touché de nombreuses vies”.

La nageuse Ella Swann, 14 ans, qui s’est entraînée au Solihull Swimming Club à Fordbridge dans les West Midlands, a souffert d’un champ d’épilepsie présumé dans la piscine lors d’une séance d’équipe de routine le 28 février.

Ella Swann a souffert d’une crise d’épilepsie présumée en faisant le sport qu’elle aimait

Ella s’entraînait au Solihull Swimming Club lorsque la tragédie a frappé Crédit : BPM

L’adolescent, qui a reçu un diagnostic d’épilepsie à l’âge de 10 ans seulement, a été sauvé du fond de la piscine et transféré à l’hôpital pour enfants de Birmingham, mais est malheureusement décédé deux jours plus tard, le 2 mars.

Un médecin qui avait soigné Ella à l’hôpital a déclaré à un jury d’enquête qu’Ella avait subi “des lésions cérébrales hypoxiques-ischémiques, à la suite d’une noyade, à la suite d’une crise chronique généralisée en nageant”.

Le père dévasté de l’élève de l’Arden Academy, Michael Swann, a déclaré à l’audience qu’Ella aimait le sport et que ses deux sports préférés étaient la natation et la course de fond dans le cadre du Solihull & Small Heath Athletic Club.

“Ella s’est entraînée et a nagé au Solihull Swimming Club. Son coup préféré était le dos. Elle a participé à des galas de natation.

“Elle a aimé participer et encore plus, elle a apprécié l’ambiance et le soutien des autres membres du club. Pour Ella, il s’agissait avant tout de participer et de s’amuser.”

Michael a déclaré à l’enquête qu’Ella n’avait jamais souffert de crises d’épilepsie pendant une activité physique.

L’adolescente aimait aussi la danse, la marche et l’école, où elle a marqué “un pour l’effort dans chaque matière”.

“En 10e année, elle a étudié le théâtre, l’anglais et la musique. Ella adorait les arts, elle adorait le processus de conception, de structuration et de prestation de performances”, a ajouté Michael.

La jeune Ella adorait l’écriture créative et espérait devenir institutrice – un rôle qui, selon Michael, aurait « combiné[d] son côté créatif avec sa nature bienveillante”.

“Ella était une jeune femme, qui faisait juste son chemin dans la vie. Ella était bien connue pour sa nature bienveillante, toujours pleine de joie, pleine d’amour et se souciait des autres. Elle a toujours fait de son mieux pour essayer les choses. rayon de soleil.”

Michael, de Dorridge, a conclu : “Nous sommes dévastés. Elle nous manque vraiment. Ella était une fille vraiment spéciale.”

Dans un procès-verbal de l’enquête, le jury a déclaré : « Ella a été tirée inconsciente de la piscine et a subi une RCR par le personnel du centre sportif et par la suite les services d’urgence. La RCR a été compliquée en raison de vomissements persistants.

“Ella a été transportée à l’hôpital et a subi un arrêt cardiaque. Ella a reçu un diagnostic de lésion cérébrale hypoxique et est décédée à 17h12 le 2 mars 2022 à l’hôpital pour enfants de Birmingham.”

Le jury a confirmé à Birmingham et au tribunal du coroner de Solihull que leur verdict était que la mort d’Ella était “accidentelle”.

Suite à la tragédie, la famille a décidé de faire don des organes d’Ella.

Louise Hunt, coroner principale de Birmingham et Solihull, a déclaré à la famille: “Je ne peux rien dire pour soulager la douleur que vous et votre famille traversez chaque jour.

“J’espère que dans un certain sens, ce processus vous a aidé à comprendre un peu plus ce qui s’est passé.”

“Je me rends compte que cela n’apporte pas toutes les réponses. J’espère qu’avec le temps, vous vous souviendrez de la fille, de la personne que vous avez décrite. Merci d’avoir partagé un aperçu de qui était Ella.”