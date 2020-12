Une écolière de 14 ans menace une révision judiciaire des directives du College of Policing sur l’enregistrement des incidents de haine non criminels impliquant des enfants dans les écoles.

La police enquêtant sur des incidents de haine impliquant des élèves à l’école a été invitée à tenir un registre même si elle n’atteignait pas le seuil des poursuites pénales.

Les incidents de haine non criminels sont perçus par la victime ou toute autre personne comme étant motivés par l’hostilité envers la race, la religion, le handicap, les préférences sexuelles ou l’identité de genre – et peuvent apparaître plus tard dans la vie lors de contrôles judiciaires.

Alors que les forces armées d’Angleterre et du Pays de Galles ont enregistré 120 000 incidents de haine commis par le public au cours des cinq dernières années, une écolière a intenté une action en justice contre la police.

L’élève, connue uniquement sous le nom de Miss B, croit que le sexe est distinct de l’identité de genre et a «peur» de parler ouvertement des questions transgenres. Elle souffre également de troubles du traitement auditif et de dyslexie.

Une lettre de ses avocats Sinclair Law au College of Policing soutient que les conseils sur l’enregistrement des incidents de haine non criminels créent un « effet paralysant » sur ses critiques exprimant le transgenre, rapporte le Times.

Il déclare que la définition vague de l’hostilité pour inclure la perception de «dégoût» était «d’une ampleur alarmante» et pouvait entraîner des conséquences pour Mlle B même si elle n’avait aucune intention de manifester de l’hostilité envers qui que ce soit.

La lettre de Sinclair Law dit qu’elle est « préoccupée par la possibilité d’avoir un casier judiciaire contenant potentiellement des détails sur les conversations qu’elle a eues à l’école » et craint que « ce dossier n’ait un impact sur ses futures perspectives de carrière ».

Il soutient que cela empêcherait Mlle B «d’exprimer librement ses opinions au sein de l’école et de contribuer à d’importants débats de classe sur des questions controversées».

Selon les directives de l’Ordre, la police devrait enregistrer un incident haineux non criminel « si la victime ou toute autre personne estime que l’incident a été motivé en tout ou en partie par l’hostilité, même s’il est renvoyé à un partenaire pour qu’il y réponde ».

Les motivations peuvent inclure «la mauvaise volonté, la rancune, le mépris, les préjugés, la hostilité, l’antagonisme, le ressentiment et l’aversion».

Les agents de police peuvent également identifier un incident haineux non criminel, même lorsque la victime ou d’autres ne le font pas, selon les directives publiées en octobre.

Et un incident haineux non criminel peut être enregistré lorsque les victimes hésitent à révéler qu’elles pensent être ciblées en raison de leurs «caractéristiques protégées» – ou si elles «ne savent pas qu’elles sont une victime».

L’Ordre a déclaré que ses orientations visaient à aider la police «à mieux préserver la liberté d’expression tout en protégeant les gens contre la criminalité».