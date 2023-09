Une fille de 14 ans est décédée après avoir pris un comprimé de MDMA de 20 £ « de la taille d’un morceau de 1 pence »

UNE ÉCOLIÈRE est décédée après avoir pris une petite quantité d’ecstasy lors d’une fête pendant le verrouillage, selon une enquête.

Jessica Hannah, 14 ans, a été trouvée « convenable » par la mère de sa meilleure amie dans une maison de la rue Stanley à Scarborough le 20 mai 2020.

Jessica Hannah est décédée d’une overdose présumée d’ecstasy Crédit : Ben Lack

Une enquête sur sa mort a révélé que Jessica était décédée à l’hôpital après avoir dépensé 20 £ pour acheter le médicament auprès d’un dealer ambulant.

Le tribunal du coroner du North Yorkshire a entendu que des tests post-mortem ont détecté une quantité de MDMA – ou d’ecstasy – associée à des décès.

Les victimes souffrent de convulsions et d’hypoglycémies avant de connaître le coma et éventuellement une défaillance d’organe, a-t-on indiqué au tribunal.

La mère de Jessica, Kirsty Hannah, assistante médicale, a déclaré que l’adolescente vivait avec elle, sa femme et ses deux autres enfants dans un appartement d’une chambre à Scarborough, dans le nord de York.

Elle savait que sa fille avait commencé à consommer du cannabis avec sa meilleure amie, mais ne pensait pas avoir pris d’autres drogues.

Elle a déclaré que Jessica « semblait heureuse » lorsqu’elle est partie pour une soirée pyjama la veille de sa mort et qu’elle allait essayer de vendre son iPhone cracké pour 20 £.

Mme Hannah a déclaré : « Sa mort a dévasté la famille. Elle essayait des choses comme n’importe quelle autre adolescente, mais elle n’aurait jamais dû recevoir de drogues dures à 14 ans. »

Amy Wainwright, qui était avec les deux filles à la maison, a déclaré que le 19 mai, Jessica avait dit à des amis qu’elle voulait acheter de la MDMA avec ses 20 £ et la prendre « pour rire ».

Le suivant Le jour même, Jessica s’est procuré un petit sac en plastique que Mlle Wainwright a décrit comme contenant « des cristaux blancs et violets de la taille d’un morceau de 1 pence ».

Comme le sac coûtait 20 £, elle a dit à Jessica qu’elle avait été « arnaquée ».

Jessica et sa meilleure amie, qui n’a pas été nommée en raison de son âge, ont « reniflé et avalé » la drogue et se sont rendues sur le front de mer de Scarborough.

Le tribunal a appris que les deux filles avaient immédiatement commencé à avoir extrêmement chaud et que Jessica était devenue instable, ayant des difficultés d’élocution et manifestant un comportement à risque.

La mère de son amie, Michelle Taylor, qui a déclaré qu’elle était au courant de sa consommation de cannabis mais ne soupçonnait aucune drogue plus dure, a trouvé Jessica en train de faire une crise dans une chambre.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital de Scarborough, mais elle ne répondait déjà plus et a subi un arrêt cardiaque.

Sergent-détective Bentley de la police du North Yorkshire a fait le point sur l’enquête criminelle, au cours de laquelle deux adolescents ont été arrêtés.

Tous deux sont « susceptibles d’être » accusés d’infractions de fourniture de drogues de classe A, a-t-elle déclaré.

Le coroner adjoint Jonathan Leach a déclaré : « Les drogues illicites présentent des dangers lorsqu’il n’y a aucune indication de ce qui a été acheté dans la rue. Jessica a payé de sa vie. »