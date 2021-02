Une jeune fille de 13 ans a été violée en groupe pendant huit jours après avoir été kidnappée par trois hommes qui l’ont traînée dans une voiture en plein jour.

La jeune fille a été arrachée le 15 janvier à Delhi et détenue pendant plus d’une semaine avant d’être secourue par sa famille.

Maintenant, elle a courageusement parlé aux journalistes de l’épreuve de l’hôpital, après s’être rendue au poste de police d’Aucha avec ses parents jeudi.

Elle a déclaré: «J’ai été traînée de force par trois hommes dans un véhicule lorsque je suis sortie tôt le matin.

«Ils se sont relayés pour m’agresser sexuellement pendant huit jours.

«Ils ont menacé de conséquences désastreuses si j’informais qui que ce soit.»

Maintenant, selon le Times of India, la famille de la jeune fille a affirmé que la police avait réduit les charges retenues contre les trois hommes – Aakash du district d’Etah et Hariom et Guddu de Mainpuri – à un simple enlèvement.

Un oncle de la jeune fille aurait déclaré dans une plainte: «Nous n’avons pas informé la police de la disparition de la fille plus tôt en raison de la stigmatisation sociale qui y était attachée et nous avons commencé à la rechercher par nous-mêmes.

« Après l’avoir sauvée de Delhi et appris qu’elle avait été agressée sexuellement par trois hommes pendant huit jours, nous avons décidé de porter plainte à la police. »

L’inspecteur Rishi Kumar du poste de police d’Auncha a admis qu’aucune allégation d’agression sexuelle n’avait été ajoutée au rapport de crime.

Plus tôt ce mois-ci, une femme a été violée par un prêtre et ses assistants dans un temple indien avant de saigner à mort, selon les allégations.

La victime, une travailleuse de première ligne, a été agressée sexuellement avant d’apporter le corps au domicile de sa mère dans l’Uttar Pradesh le 3 janvier, selon les médias locaux.

La crise du viol en Inde a vu une femme être agressée sexuellement toutes les 15 minutes en moyenne en 2018, selon les données du gouvernement.

En 2019, une femme de 23 ans a été incendiée par un gang d’hommes dans l’Uttar Pradesh alors qu’elle se rendait au tribunal pour porter plainte pour viol.

L’Enquête nationale sur la santé de la famille, menée en 2015-2016, a révélé que 33% des femmes mariées âgées de 15 à 49 ans ont été victimes de violence conjugale physique, sexuelle ou émotionnelle.

Mais parmi ces victimes, 14% seulement ont demandé de l’aide et 77% n’en ont jamais parlé.

Près de 34 000 viols sont signalés dans le pays chaque année malgré des lois sévères introduites ces dernières années.

Le viol et la violence sexuelle sont sous les projecteurs en Inde depuis le viol collectif et le meurtre d’une jeune femme à Delhi en 2012, qui ont poussé des milliers de personnes à exiger des lois plus strictes.

L’indignation suscitée par sa mort a conduit les législateurs à adopter de nouvelles lois sévères contre la violence sexuelle, y compris la peine de mort pour viol dans certains cas.

Les peines de prison pour les violeurs ont été doublées pour 20 ans ainsi que la criminalisation du voyeurisme, du harcèlement criminel et de la traite des femmes.

Les députés indiens ont également voté pour abaisser l’âge auquel une personne peut être jugée en tant qu’adulte pour des crimes odieux à 16 ans contre 18.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler les Samaritains gratuitement au 116123.