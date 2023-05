Une fille de 13 ans meurt du « chromage », la dernière tendance alarmante des médias sociaux

La famille d’une jeune fille australienne de 13 ans décédée des suites d’un « chromage » a demandé instamment que des mesures soient prises pour empêcher que des décès similaires ne se produisent.

« Nous voulons aider d’autres enfants à ne pas tomber dans le piège stupide de faire cette bêtise. Il est indéniable que ce sera notre croisade », a déclaré Paul Haynes, le père de la fille, au journal australien Herald Sun. « Peu importe combien vous menez un cheval à l’eau, n’importe qui peut le traîner. Ce n’est pas quelque chose qu’elle aurait fait toute seule.

« L’effet d’entraînement est que c’est absolument dévastateur. Nous n’avons pas d’enfant à ramener à la maison. »

Esra Haynes est décédée après avoir inhalé les vapeurs d’une boîte de déodorant, ce qui l’a amenée à un arrêt cardiaque le 31 mars. Elle est restée sous assistance respiratoire pendant huit jours, date à laquelle les médecins ont déterminé que son cerveau était « irrémédiablement endommagé » et sa famille a décidé d’éteindre les machines.

« [It was] juste une routine régulière pour sortir avec ses potes », a déclaré Andrea Haynes, la mère de la fille, au programme d’information australien A Current Affair.

« Ils nous demandent d’amener notre famille, nos amis, pour dire au revoir à notre fille de 13 ans », a déclaré Paul Haynes. « C’était une chose très, très, très difficile à faire pour une si jeune âme. »

Le chromage, qui semble être une évolution d’une tendance vieille de plusieurs décennies à souffler ou à renifler, implique que le participant renifle n’importe quoi, des bombes aérosols aux peintures métalliques, aux gaz et aux solvants. Deux garçons, tous deux âgés de 16 ans, sont décédés après avoir participé à la tendance en 2019, selon The Straits Times.

Le chromage a une définition plus large, mais le nom provient du fait de renifler de la peinture à base de chrome comme moyen de se défoncer, selon le Association nationale du commerce de détail.

Le département de l’éducation de Victoria en Australie a déclaré qu’il redoublerait d’efforts pour fournir aux enfants plus d’informations sur le chromage et ses effets mortels après la mort d’Esra Haynes.

Les parents de Haynes ont également exhorté les écoles à enseigner la RCR et font pression pour une formule de déodorant plus sûre et moins toxique.

« Nous avons définitivement pour mission de sensibiliser les enfants et tous ceux qui le font », a déclaré sa sœur Imogen aux journalistes. « Nous ne voulons pas que cela arrive à quelqu’un d’autre. Nous ne voulons pas qu’une autre famille traverse cela. C’est absolument horrible. »

Certains magasins en Australie, dont Woolworths et Coles, ont commencé à enfermer les déodorants en aérosol derrière une vitrine en réponse à la tendance, a rapporté People.