Une fille de 13 ans et deux garçons sont accusés du meurtre d’Olly Stephens

Une fille de 13 ans et deux garçons, âgés de 13 et 14 ans ont été accusés du meurtre d’Olly Stephens qui était poignardé à mort dans un parc de campagne près de chez lui à Reading la semaine dernière.

Les adolescents ont été accusés de meurtre et de complot en vue de commettre des lésions corporelles graves à la suite d’une enquête menée par Police de la vallée de la Tamise.

Deux des trois ont également été accusés de pervertir le cours de la justice.

Olly Stephens, 13 ans, a été poignardé au champ Bugs Bottom, Emmer Green, à 3,2 km au nord du centre-ville de Reading dans le Berkshire le 3 janvier.

Des témoins ont déclaré que les passants avaient désespérément tenté de faire revivre Olly pendant qu’ils attendaient les ambulanciers paramédicaux, mais il a été déclaré mort sur les lieux.

Le parc est à seulement 250 mètres de la maison qu’Olly partageait avec sa sœur, sa mère Amanda, qui travaille dans les ressources humaines, et son père Stuart, tous deux âgés de 51 ans.

Les trois adolescents ont été accusés du meurtre d’Olly Stephens décédé dans un lieu de beauté près de la maison de quatre chambres de sa famille dans une banlieue verdoyante de Berkshire à la suite d’une enquête de la police de Thames Valley.

Le surintendant enquêteur Kevin Brown a déclaré: « Cela continue d’être une période très difficile pour la famille d’Olly.

«Nos pensées restent avec eux. La famille Stephens apprécie toute la gentillesse dont elle a fait preuve mais elle a demandé que sa vie privée soit respectée en cette période très difficile.

«Toute personne disposant d’informations est invitée à entrer en contact et à les signaler, et à s’abstenir de publier ces informations sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, les parents d’Olly, Amanda et Stewart, et la sœur aînée Emilia, ont pleuré leur bien-aimé « hilarant drôle, charmant et beau » dans un hommage émouvant.

Ils ont également parlé de sa terreur probable alors qu’il se battait pour rentrer chez lui à seulement 250 mètres et fuir ses assaillants présumés.

Une déclaration de famille a déclaré: « Dans ses derniers instants, il a dû être terrifié. Se battant pour rentrer chez lui, il avait tout pour quoi vivre. Nous n’avons plus que des souvenirs.

La famille a également remercié un médecin en congé qui s’est battu en vain pour sauver sa vie après avoir été poignardé à mort.

Selon le Telegraph, des informations ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles une épée de samouraï a été utilisée lors de l’attaque.

La police de Thames Valley, qui dirige l’enquête, a déclaré qu’elle n’avait pas été en mesure de confirmer ou de nier les détails, car leur enquête était en cours.

Après sa mort, une déclaration de la famille d’Olly disait: « La nuit dernière, nous avons dû faire face au pire cauchemar de tous les parents. Ma femme, ma fille et moi tenons à remercier de tout cœur les personnes suivantes.

« Un bon samaritain qui a vaillamment essayé de sauver Oliver, un médecin en congé qui lui a également offert son aide, tous les services d’urgence qui se sont rendus sur les lieux de Bugs Bottom, Emmer Green qui a été exemplaire, l’équipe médico-légale et tout le personnel qui est toujours en service. l’affaire, et nos familles, voisins, amis et collègues qui ont envoyé leur amour et leur soutien précieux.

Le message a continué: « Oliver était une énigme, ayant à la fois l’autisme et une suspicion d’évitement de la demande pathologique, il est devenu un défi auquel nous n’avons jamais hésité.

«Il était extrêmement drôle, charmant et beau. Il pouvait suivre son propre chemin avec un sourire ironique et un sourire effronté.

Les agents de police dans les champs adossés à Reading Golf Club à Emmer Green, Berkshire

La police sur les lieux de Bugs Bottom Field à Emmer Green ce matin après le coup de couteau

Hommages floraux laissés à l’extérieur de l’école secondaire à Emmer Green, où Olly a fréquenté

Hommages floraux et une carte laissée sur les lieux à Emmer Green après l’attaque au couteau de dimanche

« Il a toujours tenu bon et s’est battu pour l’opprimé tout en ayant une incroyable profondeur d’amour, de chaleur et d’esprit.

«Un trou de la taille d’un Olly a été laissé dans nos cœurs. Charge d’épaule douce, je t’aime mon pote XXX. ‘

Cette semaine, la directrice d’Olly, Rachel Cave à Highdown School, a déclaré que le personnel et les étudiants avaient été laissés « sous le choc » par la mort de l’élève populaire.

Dans un communiqué, elle a déclaré: « Pour qu’une vie se termine à un si jeune âge, c’est une tragédie totale. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille.

«Beaucoup ont été profondément touchés par cette tragédie.

La sœur d’Olly, Emilia, âgée de 16 ans, a posté sur Instagram: « Je suis tellement désolée de vous avoir échoué, j’aurais aimé pouvoir vous sauver de tout. Nous obtiendrons justice pour toi mon ange.

Matt Rodda, député travailliste de Reading East, a raconté son choc face au meurtre alors qu’il se rendait sur les lieux cette semaine.

La police inspecte la zone alors que des tentes médico-légales sont installées à Bugs Bottom à Emmer Green

La police à un cordon installé à côté des champs Bugs Bottom à Emmer Green après le meurtre

Il a déclaré: « C’est un quartier très calme, une banlieue à la périphérie de la ville et généralement un dimanche après-midi, lorsque l’incident s’est produit, vous auriez beaucoup de familles, des gens promenant leurs chiens dans ce parc de campagne, – un lieu de beauté connu, très calme et agréable.

Pendant ce temps, le président de la Fédération de police, John Apter, a déclaré à propos de l’incident sur Twitter: « Horrible, tant de vies seront brisées par cela. La société doit en effet se regarder elle-même.

Un homme, qui a refusé de donner son nom, a déclaré que sa femme promenait son chien dans le parc lorsqu’elle a vu un garçon par terre avec plusieurs personnes rassemblées.

Ils essayaient de lui donner les premiers soins et le visage du garçon était «très blanc», lui a dit sa femme.

La police de Thames Valley poursuit son enquête sur cet incident et a demandé à quiconque pense avoir des informations de contacter la police au 101 ou d’appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.