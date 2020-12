Une adolescente du New Jersey a été arrêtée et accusée du meurtre d’un homme de 35 ans.

L’arrestation, la veille de Noël, est intervenue deux semaines après la mort de Niles Holmes.

Le mineur fait face à des accusations de meurtre, de voies de fait graves, de possession illégale d’une arme à feu et d’autres infractions.

La police a maintenant inculpé une fille de 13 ans du meurtre de Niles Holmes, sur la photo

Elle a été arrêtée jeudi à Jersey City vers 19 heures.

Holmes a été retrouvé avec plusieurs blessures par balle au corps le 10 décembre alors qu’il marchait sur Martin Luther King Drive près de l’avenue Wilkinson.

Il a été emmené dans un hôpital local mais est décédé quelques heures plus tard, le médecin légiste du comté ayant déclaré que la mort était un homicide.

Selon les transmissions radio de la police entendues par NJ.com, un petit groupe d’adolescents était pourchassé par la police après avoir fui les lieux de la fusillade.

Peu de temps après, une deuxième personne a également été retrouvée avec plusieurs blessures par écorchure au bras, selon The Daily Beast et a été emmenée à l’hôpital avec des blessures non mortelles.

La fusillade n’est pas liée à un gang mais a été le résultat d’un différend entre divers groupes selon NBC.

La relation entre l’adolescent et Holmes n’était pas immédiatement claire.