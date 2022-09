Une fille de 13 ans agressée après qu’un adolescent lui ait “jeté de la substance avec un seau noir”

Une jeune fille de 13 ans a été transportée d’urgence à l’hôpital après qu’une substance inconnue lui a été lancée par un autre adolescent lors d’une attaque d’horreur.

La police de Surrey a lancé un appel à témoins après l’attaque d’hier à Walton-on-Thames.

Selon la police, l’attaque s’est produite sur New Zealand Avenue Crédit : Googlemaps

La jeune fille de 13 ans se promenait dans un parc boisé avec un ami près de New Zealand Park Avenue dans l’après-midi.

Ils ont ensuite été approchés par une adolescente plus âgée qui portait un seau noir.

Les flics disent que la jeune fille a jeté une substance inconnue du seau sur la victime avant de fuir les lieux.

Le suspect est décrit comme âgé de 17 ans, blanc et mesurant environ cinq pieds trois pouces.

On dit également qu’elle avait les cheveux mi-longs brun foncé et les yeux foncés, et portait un survêtement noir et des baskets Nike noires.

La jeune fille qui s’est fait jeter la substance sur elle est depuis sortie de l’hôpital après avoir été soignée.

L’inspecteur-détective Anna Martin a déclaré: «Il s’agissait d’une agression très grave qui a laissé à la victime des blessures inquiétantes.

“Nous devons parler à toute personne qui a peut-être vu quelque chose de pertinent dans la région à ce moment-là ou qui peut reconnaître la description du suspect. Si c’est vous, veuillez nous parler immédiatement.”

Toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à l’enquête est invitée à contacter la police et à citer PR/45220102876.