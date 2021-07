Une fille de 12 ans est décédée après avoir été aspirée dans un tuyau de drainage lorsque la voiture de sa famille a été emportée par les inondations le jour de son anniversaire

UNE ÉCOLIÈRE a été tuée après avoir été aspirée dans un égout lorsque la voiture de sa famille a été prise dans les inondations alors qu’elle rentrait chez elle après avoir célébré son anniversaire.

Aaleya Carter, 12 ans, a été retrouvée morte samedi alors qu’elle et sa famille tentaient d’échapper aux averses à 1h30 du matin près de l’aéroport de St Louis.

Aaleya Carter a été tuée après avoir été aspirée dans un égout lorsque la voiture de sa famille a été prise dans les inondations Crédit : Fox2now

L’écolière rentrait du cinéma après avoir fêté son anniversaire Crédit : Fox2now

L’écolière est décédée tandis que sa mère, son frère et sa sœur ont survécu.

Elle a été retrouvée dans une crique près du côté nord de l’aéroport.

Leur voiture a été emportée par la route alors qu’ils tentaient de faire marche arrière pour éviter l’inondation, ont déclaré des flics.

Aaleya fêtait son anniversaire avec sa famille et rentrait du cinéma.

Tanya Carter, la grand-mère d’Aaleya, a déclaré qu’ils devaient s’échapper de la voiture par le côté passager plutôt que par le côté conducteur.

Elle a dit à KDSK : « Je suppose qu’ils ne savaient pas qu’ils étaient au sommet du fossé de drainage et quand elle est sortie, elle a glissé à l’intérieur du drainage. »

Cori Bush, qui représente le premier district du Congrès du Missouri, faisait partie de ceux qui recherchaient le jeune de 12 ans.

Des crues atteignant deux pieds ont été signalées par les conducteurs pendant la tempête.

La police d’État a déclaré: « Ce véhicule a tenté d’entrer dans l’eau et a tenté de faire demi-tour et de remonter la route Airflight pour éviter la chaussée inondée.

« Alors qu’ils tournaient dans l’eau, le courant a balayé le véhicule de la chaussée et dans cette ouverture de drainage en béton. »

La tragédie survient alors que la tempête Elsa a frappé la côte est et le Midwest avec des tornades et des crues éclair.

Le NWS Storm Prediction Center a déclaré qu’il y avait un risque grave d’orages dans le Missouri samedi.

Plus de 60 000 résidents se sont retrouvés sans électricité de Virginie jusqu’à New York jeudi, selon PowerOutage.US.

Les navetteurs ont été forcés de nager dans les stations de métro et les conducteurs ont été sauvés de voitures en panne alors que la tempête frappait New York et une grande partie du New Jersey.

Des images choquantes montrent des inondations intenses à la gare de la 157e rue de New York, avec des gens jusqu’à la taille dans de l’eau sale essayant de monter sur la plate-forme.

Certains navetteurs ont été vus mettre des sacs poubelles sur leurs vêtements pour tenter de traverser les inondations.

Des précipitations importantes ont frappé le New Jersey jeudi alors que le gouverneur Phil Murphy a averti les habitants de prendre la tempête tropicale au sérieux.

Les résidents photographiés sur les lieux alors qu’ils tentaient de trouver l’enfant de 12 ans Crédit : Fox2now