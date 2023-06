Une fille de 11 ans tuée par balle et ses parents britanniques blessés en France – rapports | Nouvelles du monde

Une fillette de 11 ans a été tuée et ses parents britanniques ont été blessés dans une fusillade en France, selon les médias du pays.

L’enfant a été tuée par balle alors qu’elle jouait dans le jardin de sa famille dans le village de Saint-Herbot en Bretagne, rapporte-t-on.

Le père de la jeune fille a été grièvement blessé et sa mère a été moins gravement blessée dans l’attaque, tandis que sa sœur de huit ans a réussi à s’enfuir sans blessure et a donné l’alerte. On dit qu’elle est en état de choc.

L’incident s’est produit vers 22 heures (heure locale) samedi lorsqu’un homme armé a ouvert le feu à plusieurs reprises.

Selon un procureur, cité par des médias français, l’homme « est soudainement apparu armé d’une arme à feu et a tiré plusieurs fois en direction des victimes qui se trouvaient dans leur jardin, avant de se réfugier chez lui, en compagnie de sa femme ».

Il s’est ensuite rendu à la police.

Un suspect, apparemment un Hollandais qui vivait dans le village, serait en garde à vue.

Les habitants ont déclaré qu’il y avait eu une dispute entre voisins.

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office a déclaré: « Nous fournissons une assistance consulaire à une famille britannique suite à une fusillade en France et sommes en contact avec les autorités locales. »