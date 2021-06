Une fille de 11 ans seulement accouche et serait la plus jeune maman britannique

Une FILLE de 11 ans a eu un bébé – et on pense maintenant qu’elle est la Britannique

plus jeune jamais maman.

Elle est tombée enceinte à l’âge de dix ans avant d’accoucher au début du mois.

Photo posée par le mannequin : la plus jeune maman britannique a accouché à seulement 11 ans Crédit : Corbis

Maman et bambin, accouchés après plus de 30 semaines, sont tous les deux en bonne santé.

Sa famille n’en avait aucune idée. Les services sociaux et les chefs de conseil enquêtent.

Une source qui connaît la famille a déclaré : « Cela a été un grand choc.

« Elle est maintenant entourée d’une aide experte. L’essentiel est qu’elle et le bébé aillent bien.

« Il y a des questions sur les raisons pour lesquelles les gens ne le savaient pas. C’est très inquiétant. »

La plus jeune maman précédente, Tressa Middleton, avait 12 ans lorsqu’elle a accouché en 2006.

Tressa Middleton n’avait que 12 ans lorsqu’elle a accouché en 2006 Crédit : Mirrorpix

Le docteur de Sun, Carol Cooper, a déclaré: «C’est la plus jeune mère dont j’ai entendu parler.

« L’âge moyen auquel une fille commence la puberté est de 11 ans, bien qu’il puisse se situer entre 8 et 14 ans, voire moins. Le poids affecte de nombreuses hormones.

« Parce que les enfants sont plus lourds, la puberté se produit plus tôt ces jours-ci. »

Elle a ajouté : « Il y a un risque plus élevé d’un bébé de faible poids à la naissance, de pré-éclampsie, de travail prématuré et de nombreuses infections.

« Environ un accouchement sur 2500 arrive à quelqu’un qui ne sait pas qu’elle est enceinte (ou l’a caché). »

En 2014, un bébé est né d’une mère de 12 ans et d’un père de 13 ans, l’âge combiné le plus bas des parents britanniques.

En 2017, il a été signalé qu’une fille de 11 ans allait accoucher, mais aucun autre détail n’est apparu.