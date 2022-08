Une fille de 11 ans retrouvée morte dans un parc aquatique après avoir “disparu sous la surface lors de la fête d’anniversaire d’un ami”, déclenchant une recherche effrénée

Une fillette de 11 ans est décédée aujourd’hui dans un parc aquatique après avoir apparemment disparu sous la surface lors de la fête d’anniversaire d’un ami.

La police a été précipitée pour une recherche effrénée à Liquid Leisure Windsor à Datchet, Berks., Peu avant 16 heures aujourd’hui.

Une petite fille est décédée à Liquid Leisure Windsor aujourd’hui Crédit : Liquid Leisure Windsor

Une ambulance aérienne a été vue survolant le parc cet après-midi Crédit: Sky News

Les équipes d’ambulance ont été appelées à la recherche effrénée Crédit: Sky News

La jeune fille a finalement été retrouvée vers 17 h 10 et a été emmenée à l’hôpital de Wexham Park mais n’a pas pu être sauvée.

Sa mort est considérée comme inexpliquée et une enquête a été ouverte.

Bien que l’identification officielle n’ait pas encore eu lieu, la famille de la jeune fille a été informée.

Le commandant de la zone de police locale de Windsor et Maidenhead, le surintendant Michael Greenwood, a déclaré: «Mes pensées vont à la famille et aux amis de la fille décédée à la suite de cet incident tragique.

“Nous en sommes aux premiers stades de l’enquête sur cet incident pour comprendre toutes les circonstances

“Il y a eu une réponse rapide de tous les services d’urgence et après une recherche approfondie du lac, la fillette, qui avait 11 ans, a été localisée vers 17h10 et emmenée à l’hôpital mais est malheureusement décédée.”

Il a ajouté: “Cela a été un incident extrêmement traumatisant et bouleversant pour toutes les personnes impliquées.

«Je sais que plusieurs membres du public sont entrés dans le lac peu de temps après que la jeune fille soit entrée en difficulté, mais n’ont pas été en mesure de la localiser.

« Je tiens à les féliciter pour leur courage et leur bravoure.

“Mes sincères condoléances vont à la famille et aux amis de la jeune fille, et je demanderais que leur vie privée soit respectée en cette période incroyablement traumatisante et pénible pour eux.”

Un témoin, qui était au parc avec ses enfants cet après-midi, a déclaré à Sky News que la petite fille avait été vue sous l’eau et “n’était pas remontée”.

La maman, qui n’a pas souhaité être nommée, a déclaré: “À ce moment-là, les sauveteurs sont arrivés en courant.

RECHERCHE DÉSESPÉRÉE

“Elle était avec un groupe d’amis pour l’anniversaire d’une fille.

“Ma fille a parlé au groupe d’anniversaire.”

Les amateurs de parc ont également raconté comment on leur avait demandé d’appeler le nom de la fille sur la plage, au cas où elle serait sortie de l’eau.

Mais le témoin a dit “personne ne l’a trouvée”.

Les agents ont travaillé avec le Royal Berkshire Fire and Rescue Service, le Buckinghamshire Fire and Rescue Service, le Surrey Fire and Rescue Service et le South Central Ambulance Service avec le soutien du National Police Air Service (NPAS) pour retrouver la fille.

Un autre adepte du parc a écrit sur Twitter plus tôt: “J’étais sur le point de commencer une session à Windsor Liquid Leisure lorsqu’il y a eu une annonce qu’une fille a disparu, ils ne savent pas si elle a disparu dans l’eau.

“Vraiment, vraiment priez pour qu’ils la trouvent.”

Les activités du Liquid Leisure comprennent une gamme de sports nautiques, notamment la natation en eau libre, le wakeboard et la navigation de plaisance.

Le Sun a approché Liquid Leisure et les services d’urgence pour commentaires.