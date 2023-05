Une fille de 11 ans meurt après qu’un but de football lui soit tombé sur la tête en Pologne alors que sa mère au cœur brisé dit « J’espérais un miracle »

UNE FILLE DE 11 ANS est décédée après avoir été écrasée par un but de football alors qu’elle jouait avec ses copains.

La mère au cœur brisé de Liliana Skrezyna, Anna Winiarska, a déclaré qu’elle « espérait un miracle » alors qu’elle était assise au chevet de sa fille à l’hôpital.

Liliana Skrezyna est décédée après qu’un but de football lui soit tombé sur la tête Crédit : Flash d’information

Liliana, 11 ans, est décédée tragiquement à l’hôpital Crédit : Flash d’information

Liliana Skrezyna avec sa maman Anna Winiarska Crédit : Flash d’information

Après avoir bavardé avec des amis sur son terrain de football local à Zalasowa, en Pologne, Liliana et ses copains ont décidé de gravir le but.

Mais Liliana a glissé et est tombée au sol – et le but s’est effondré et est tombé sur sa tête.

Ses copains ont couru pour trouver un groupe d’adultes qui ont appelé les services d’urgence.

Les ambulanciers paramédicaux ont déclaré qu’ils étaient arrivés pour trouver le jeune « inconscient sans signes vitaux ».

Liliana a été transportée d’urgence à l’hôpital de Cracovie, où des médecins se seraient battus pour sauver la vie de la jeune fille.

Mais elle est décédée tragiquement quelques jours plus tard après avoir été déclarée en état de mort cérébrale.

Anna, sa mère en deuil, a déclaré aux médias locaux : « Je suis allée à Cracovie avec ma famille. Le médecin m’a demandé si je savais ce qui s’était passé.

« Elle a dit que le cerveau de Liliana était déjà mort.

« Je suis allé aux toilettes, je me suis senti malade et je me suis évanoui. J’attendais tout le temps qu’elle se réveille. Elle avait l’air de dormir.

« Sa tête n’était pas fracassée, son corps était chaud. Elle n’avait qu’un œil au beurre noir. C’était la même chose quand j’étais à ses côtés le lendemain.

« J’espérais un miracle. Je l’ai encore étreinte et l’ai embrassée. »

Mieczyslaw Sienicki du bureau du procureur du district de Tarnow a déclaré que l’incident du 24 avril faisait l’objet d’une enquête.

Sienicki a déclaré au journal Gazeta Krakowska que le terrain de jeu était sous la gestion du conseil de la ville voisine de Ryglice.

Selon certaines informations, les procureurs envisagent de porter plainte pour homicide involontaire.

Les funérailles de Liliana – auxquelles ont assisté sa famille, ses amis, ses professeurs et ses camarades de classe – ont eu lieu le 10 mai.