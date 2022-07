Une fille de 11 ans, frappée et tuée par un bateau lors d’une balade en tube d’horreur dans un camp chrétien sous le regard d’amis terrifiés

Une fillette de 11 ans est décédée tragiquement à la suite d’un accident dévastateur de bateau banane dans un lac du sud du Michigan.

La jeune fille a été heurtée par un hors-bord lors d’une activité de groupe sur le lac Michindoh, alors qu’elle fréquentait un camp chrétien avec des amis.

Une fillette de 11 ans a été tragiquement tuée après avoir été heurtée par un hors-bord dans un accident dévastateur de bateau banane Crédit : Google

Selon un communiqué de presse du ministère des Ressources naturelles, l’incident s’est produit lorsqu’un sauveteur de 25 ans a emmené 12 enfants et une femme de 29 ans sur le lac dans le sud du Michigan.

Le hors-bord a tiré le groupe sur un «bateau banane», un grand tube gonflable appartenant au camp chrétien, autour du lac.

À un moment donné au cours de l’activité, trois des enfants sont tombés du bateau banane dans l’eau.

Lorsque le sauveteur a fait le tour pour récupérer les enfants du lac, le hors-bord a heurté l’écolière, qui n’a pas été vue dans l’eau.

Le communiqué de presse a déclaré: “L’homme qui conduisait le bateau a immédiatement sauté à l’eau pour aider l’enfant.”

Les intervenants d’urgence ont alors commencé des procédures de sauvetage sur la fillette de 11 ans après qu’elle ait été transportée d’urgence au quai.

Elle a ensuite été emmenée à l’hôpital, où le DNR a déclaré “qu’elle avait succombé à ses blessures” et a été tragiquement déclarée morte.

Une enquête sur l’incident est lancée par le DNR – qui a déclaré que tous les enfants portaient des gilets de sauvetage et des casques pendant l’activité.

On ne pense pas non plus que l’alcool et les drogues soient un facteur dans le terrible accident.

Les conditions météorologiques auraient été favorables à la navigation de plaisance et le hors-bord était le seul navire sur le lac lorsque l’incident s’est produit.

Le sauveteur de 25 ans est censé détenir un certificat de sécurité des plaisanciers du Michigan et coopère à l’enquête du DNR.