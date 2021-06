Une fille de 10 ans n’a plus que 24 heures à vivre après avoir souffert d’une vision floue alors que les médecins découvrent une tumeur au cerveau

Une ÉCOLIÈRE qui se plaignait d’avoir une vision floue a eu 24 heures à vivre après que les médecins eurent découvert une tumeur au cerveau.

Hollie Hartley, dix ans, est tombée malade à l’école et a été transportée d’urgence à l’hôpital par sa famille inquiète.

Hollie Hartley a appris qu’elle avait 24 heures à vivre après avoir développé une tumeur au cerveau Crédit : Go Fund Me

On lui a alors donné le sombre diagnostic qu’une tumeur au cerveau avait été trouvée et qu’elle serait morte dans la journée.

Heureusement, le brave jeune de Dagenham. East London, sorti et la tumeur a été enlevée.

Son frère Charlie, 18 ans, a déclaré à Essex Live : « Ma sœur nous demandait si elle allait mourir et si elle s’endormait, elle ne se réveillerait pas – c’était déchirant.

« Mais nous essayions d’être positifs pour elle. »

Charlie a d’abord cru que sa sœur essayait d’avoir un jour de congé quand elle s’est plainte de se lever le matin.

Mais après que l’école ait appelé pour la ramener à la maison car elle était malade et avait une vision floue, la famille inquiète l’a emmenée à l’hôpital pour des tests.

Après une attente angoissante de six heures, ils ont appris la nouvelle dévastatrice qu’Hollie n’avait plus qu’un jour à vivre.

Qu’est-ce que la neurofibromatose ? La neurofibromatose est un groupe de conditions où les tumeurs se développent sur le système nerveux. Elle est causée par une mutation génétique dans certains gènes et peut être héritée des parents ou se produire au cours du développement précoce d’un patient. Il existe trois types différents; NF1, NF2 et schwannomes. Actuellement, il n’y a ni prévention ni traitement, mais les tumeurs sont normalement non cancéreuses. Un patient peut nécessiter une intervention chirurgicale si les tumeurs commencent à causer des problèmes ou deviennent cancéreuses, ou ils peuvent être traités pour des complications entourant les conditions, telles que l’hypertension artérielle. Les symptômes incluent : Taches couleur café sur la peau

Des taches de rousseur

Tumeurs sur ou sous la peau

Problèmes d’apprentissage et de comportement

Problèmes de vue

Hypertension artérielle

Problèmes de développement physique, y compris une colonne vertébrale incurvée ou une tête plus grosse que la moyenne

Elle a miraculeusement survécu aux 24 heures et a été emmenée à l’hôpital Great Ormond Street où la tumeur a été retirée avec succès.

Les médecins ont découvert plus tard qu’elle souffrait de neurofibromatose – une affection cutanée rare où des tumeurs se forment sur les tissus nerveux.

La maladie peut parfois provoquer le développement de tumeurs dans le cerveau, sur les nerfs crâniens ou sur la moelle épinière.

Hollie devra désormais vivre avec cette maladie incurable pour le reste de sa vie et retourner à l’hôpital tous les trois mois pour une IRM jusqu’à l’âge de 16 ans.

Elle devra également subir une chimiothérapie pour éliminer les excroissances ou les tumeurs.

Son frère a déclaré: « Elle réalise maintenant ce qu’elle traverse.

« Elle veut s’assurer que tout le monde va bien et cache sa douleur. C’est vraiment difficile à regarder. »

Charlie a lancé une page GoFundMe pour aider à collecter des fonds pour ses voyages à l’hôpital et ses vacances à Disneyland quand elle ira mieux.

Il a déclaré: « Tout don, qu’il soit petit ou grand, est grandement apprécié et une fois le traitement trié, tout l’argent restant, j’adorerais offrir à ma sœur un voyage à Disneyland Paris et l’emmener dans tous ses endroits préférés pour créer des souvenirs plus spéciaux. avec elle.

« Hollie adore Paris et Disney, elle a donc toujours voulu aller à Disneyland Paris. Cela ferait de son rêve une réalité. »