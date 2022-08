Une fille de 10 ans meurt après avoir chuté de 100 pieds lors d’une randonnée au Jardin des Dieux

UNE FILLE est décédée après avoir chuté de plus de 100 pieds lors d’une randonnée sur un sentier populaire.

La fillette de 10 ans visitait le sentier Garden of the Gods dans la forêt nationale de Shawnee avec sa famille vendredi après-midi.

Everly Montgomery, 10 ans, est décédé après une chute de plus de 100 pieds au Jardin des Dieux Crédit: Meng Family Funeral Home

Le coroner du comté de Jackson, le Dr Tom Kupferer, a déclaré que la jeune fille était tombée d’environ 100 pieds pendant la randonnée.

Elle a été transportée par avion dans un hôpital voisin mais a succombé à ses blessures.

La jeune fille a été identifiée par les médias locaux comme Everly Montgomery d’Odon, Indiana.

“Nos cœurs et nos prières vont à la famille de notre enseignante du primaire, Mme Montgomery, dont la fille Everly est décédée à la suite d’un accident tragique vendredi”, lit-on dans un communiqué des écoles communautaires de North Daviess.

«Everly était un nouvel élève de quatrième année à ND Elementary.

“S’il vous plaît, continuez à prier pour le confort et la paix de toute sa famille.”

Une nécrologie d’Everly la décrit comme membre de l’Église chrétienne d’Odon, qui faisait également partie d’équipes de volley-ball et de softball, d’un club de cross-country et de Girls Who Code.

« La famille adorait assister à ses événements sportifs ensemble. Lorsqu’elle ne faisait pas de sport, Everly adorait se rendre à vélo à la bibliothèque locale.

“C’était une jeune fille brillante, curieuse et une lectrice passionnée. Son sourire et son enthousiasme pourraient égayer la journée de n’importe qui.

Elle laisse dans le deuil ses parents, un frère et ses grands-parents.

Les funérailles doivent avoir lieu à l’église chrétienne d’Odon.