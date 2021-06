Une fille de 10 ans et un chien souffrent de brûlures vésiculeuses en marchant sur de la «glace sèche» qui ressemblait à de la neige jetée dans une ruelle

Une ÉCOLIÈRE et un chien de compagnie bien-aimé ont tous deux subi des brûlures atroces après avoir traversé quelque chose qui ressemblait à de la neige.

Macie Hughes, 10 ans, a été transportée d’urgence à l’hôpital avec une peau boursouflée après être tombée sur la substance – qui serait de la neige carbonique – tandis que le chiot Popsy s’est gravement blessé aux pattes, au ventre et à la queue.

Le chien de la famille Vernon, Popsy, a subi de graves brûlures aux pattes, à l’estomac et à la queue Crédit : YorkshireLive/MEN

Lisa Hughes avec sa fille Macie, 10 ans, qui a dû aller à A&E avec une peau boursouflée Crédit : YorkshireLive/MEN

Vendredi, Macie et sa mère Lisa revenaient d’un restaurant chinois à Scarborough, dans le Yorkshire du Nord, lorsqu’elles sont tombées sur un monticule de substance blanche.

Lisa, 44 ans, a déclaré à Yorkshire Live : « Macie a dit » oh regarde maman, il y a de la neige « et comme je lui ai dit » ne reste pas dedans « , elle l’a traversé. »

Ils n’y pensèrent pas et montèrent dans leur voiture pour rentrer chez eux. Mais le désastre a frappé lorsque Macie a involontairement croisé ses jambes, faisant que ce qu’il y avait sur ses chaussures a touché sa peau.

Macie a commencé à crier et des brûlures sont apparues qui ont rapidement commencé à former des ampoules.

Lisa a emmené sa fille à A&E où elle a été soignée, mais les médecins n’ont pas pu confirmer avec quoi elle avait été en contact en raison du lavage de ses blessures à la maison.

La famille a signalé l’incident au conseil, mais Lisa a déclaré que le tas d’objets blancs était resté sur Falsgrave Road le lendemain soir.

Elle a ajouté: « C’est vraiment dégoûtant, ils ont été informés qu’il y avait quelque chose de nocif pour les gens et ils n’ont même pas pris la peine d’aller le regarder ou de le faire retirer. »

Les blessures de Macie étaient relativement mineures par rapport au chien Popsy de la famille Vernon.

Popsy est tombé au sol en pleurnichant après avoir trébuché sur la substance et grièvement blessé ses quatre pattes Crédit : YorkshireLive/MEN

Le tas de trucs blancs – que l’on pense être de la neige carbonique – a été trouvé sur Falsgrave Road, Scarborough Crédit : Google

Ils suivaient leur route habituelle lorsqu’ils ont repéré le même tas de trucs blancs – qu’ils ont supposé être de la glace ordinaire.

Popsy bondit à travers et tomba immédiatement au sol en gémissant.

Elle a subi de graves brûlures aux pattes, au ventre et à la queue et a été placée sous perfusion intraveineuse après avoir été emmenée d’urgence chez le vétérinaire.

Depuis, la pauvre chiot a des crises à cause de son épilepsie et a du mal à manger ou à boire.

Son propriétaire Erica a déclaré: « C’est horrible, ce sont ses quatre pattes, nous sommes totalement contrariés mais aussi en colère à ce sujet. »

‘HORRIBLE’

Elle a parcouru la zone à la recherche d’indices sur la nature de la matière dangereuse et d’où elle pouvait provenir.

Il a été trouvé près de Alleyways Fish and Chip Shop, mais les propriétaires ont affirmé ne pas utiliser de glace carbonique pour les livraisons.

Cependant, Erica a découvert qu’une piste de la substance l’a amenée à une pizzeria.

Elle a interrogé les propriétaires et d’autres magasins à proximité et a découvert des images de vidéosurveillance semblant montrer la camionnette de livraison incriminée – et l’a signalée à Trading Standards.

Lisa a soutenu la plainte d’Erica et a déclaré « qu’ils devraient être tenus pour responsables » – bien qu’elle pense que la substance aurait pu être quelque chose de plus corrosif que la neige carbonique.

« Ils ne devraient pas jeter des trucs dangereux pour qui que ce soit sur le trottoir. Ils devraient au moins recevoir une amende pour cela », a-t-elle ajouté.

« [Macie] était très secouée, elle m’a dit ‘Je ne veux plus jouer dans la neige’.

« Pour un enfant de 10 ans qui pense que c’est de la neige, un petit garçon qui est plus jeune… c’est juste insupportable de penser à ce qui a pu arriver. »