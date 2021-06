Une fillette acrobatique de 10 ans qui aimait voler dans les airs est maintenant confinée dans un lit d’hôpital après avoir subi des brûlures aux deuxième et troisième degrés sur la moitié de son corps.

La pauvre petite Isla Cook avait l’habitude de tournoyer dans les airs dans le cadre de sa routine de gymnastique – mais maintenant, la fillette de 10 ans est toujours à l’hôpital après l’explosion d’un réservoir de propane devant sa fête familiale au bord de la piscine.

Une petite fille de 10 ans a de graves brûlures sur près de la moitié de son corps après l’explosion d’un réservoir de propane lors d’une réunion de famille Crédit : Instagram/Aly Williams Cook

Cook est désormais confiné dans un lit d’hôpital Crédit : Instagram/Aly Williams Cook

« La vie peut changer rapidement », a déclaré la mère de la fille, Alyssa Cook. « Je veux qu’elle ne souffre plus.

Les cuisiniers profitaient d’une fête ensoleillée au barbecue et à la piscine dans leur maison de Peoria, en Arizona, dimanche dernier, lorsque le réservoir de propane du barbecue a explosé, frappant durement la fille.

« C’est tragique, une situation absolument tragique et voir ma fille s’enflammer, c’est la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire », a déclaré Justin Cook, le père d’Isla.

Isla est maintenant assise sur un lit d’hôpital après avoir subi des brûlures sur plus de 46% de son corps.

Ses parents ont dit qu’elle devrait être hospitalisée entre un et 10 mois Crédit : KPHO/KTVK

Isla a dit à ses parents qu’elle avait hâte de frapper le tapis de gym dès qu’elle serait sortie de l’hôpital Crédit : Instagram/Aly Williams Cook

« Nous voulons qu’elle se rétablisse complètement et qu’elle soit l’enfant normal et parfait qu’elle est », a déclaré son père, ajoutant que les médecins pensaient qu’elle resterait à l’hôpital entre un et dix mois.

Mais elle dit toujours à ses parents qu’elle espère frapper le tapis de gym dès qu’elle le pourra.

« C’est une combattante. Nous sommes vraiment reconnaissants qu’elle fasse de la gymnastique depuis des années pour être forte et faire avancer les choses », a déclaré Alyssa.

Un GoFundMe créé pour la petite Isla a collecté plus de 94 000 $ depuis son lancement il y a moins d’une semaine.

« Notre douce Isla Clare Cook a été blessée dans un accident tragique lors d’une réunion de famille lorsqu’un réservoir de propane qui fuyait a pris feu », lit-on dans la collecte de fonds. « Isla a fini par recevoir le poids des flammes de dix pieds. »

Malheureusement, cet accident anormal se produit trop souvent.

« C’est malheureux. Des gens ont été gravement blessés et pire encore », a déclaré le capitaine des pompiers de Peoria, Mark Barbee. « Il y a des choses que nous pouvons faire pour empêcher ces choses de se produire. »

Barbee a exhorté les gens à s’assurer que leurs réservoirs ne sont pas surpressurisés en lisant le compteur et à vérifier que leur poignée est bien fixée.

« Gardez ces enfants à l’écart des barbecues. Gardez le barbecue à au moins 10 pieds de la maison », a-t-il ajouté. « Assurez-vous que les tuyaux en caoutchouc sont intacts et qu’ils sont en bon état. »