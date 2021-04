La fillette de dix ans qui a témoigné lors du procès pour meurtre de Derek Chauvin a déclaré qu’elle se sentait «fière» d’avoir partagé son expérience d’assister à la mort de George Floyd.

Jedeah Reynolds a été félicitée pour sa bravoure alors que sa cousine Darnella Frazier est également applaudie pour avoir filmé Chauvin alors qu’il s’agenouillait sur le cou de Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes.

🔵 Lis notre blog en direct sur l’essai de George Floyd pour les dernières mises à jour

Jedeah Reynolds, 10 ans, a témoigné dans le procès de Derek Chauvin Crédit: ABC / Good Morning America

Reynolds est vue ici en vert vif (à droite) avec sa cousine Darnelle Frazier filmant à côté d’elle Crédit: AP

Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd mardi Crédit: AFP

Les images du meurtre de Frazier sont devenues virales en mai dernier après leur publication sur les réseaux sociaux.

L’élève du lycée se rendait au magasin Cup Foods avec Reynolds, alors âgé de neuf ans, pour des collations et a vu Floyd se faire arrêter à l’extérieur.

Reynolds aurait fait pression sur sa cousine pour qu’elle se rende au magasin et on lui a d’abord dit d’attendre à l’intérieur jusqu’à ce que Frazier découvre ce qui se passait, mais en ressortit plus tard.

Frazier, qui n’avait que 17 ans en mai dernier, a commencé à filmer l’incident alors que George Floyd était cloué au sol par des officiers.

Elle faisait partie des passants qui appelaient les flics à libérer la femme de 46 ans.

Reynolds a déclaré qu’elle était « plutôt fière » d’avoir pu témoigner Crédit: ABC / Good Morning America

L’ami de la famille LaToya Turk a déclaré que la jeune fille recevait des conseils en matière de santé mentale Crédit: ABC / Good Morning America

Frazier et Reynolds sont vus dans des images de la caméra corporelle des agents impliqués debout sur le trottoir et regardant la mort de Floyd.

Reynolds est apparue mercredi dans Good Morning America, quelques heures seulement après que Chauvin ait été reconnue coupable par le jury dans le procès auquel elle avait participé.

Au cours de son témoignage, la jeune fille avait dit que regarder la mort de Floyd la rendait «folle et un peu triste».

Elle a déclaré à GMA qu’elle regardait à la télévision avec ses parents pendant la lecture du verdict de culpabilité.

La fillette de dix ans a déclaré que ses parents lui avaient dit qu’ils avaient gagné et qu’ils avaient «apporté du changement».

«Un peu fière», a-t-elle répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle ressentait.

Reynolds se tenait devant le magasin Cup Foods et regardait la mort de Floyd Crédit: Facebook

Reynolds est vu ici dans une chemise vert vif Crédit: Reuters

Reynolds est apparue aux côtés d’un ami de la famille et défenseur de LaToya Turk, qui l’a qualifiée de «changeur d’histoire».

«Sa persistance à demander à aller au magasin ce jour-là a changé la police en Amérique. Tout ce que je peux faire à ce stade, c’est être reconnaissant et reconnaissant », a-t-elle déclaré.

Turk a ajouté qu’elle aidait aux soins de santé mentale de la jeune fille et de sa famille.

«Essayer de garder sa vie de dix ans aussi normale que possible – l’école, des collations et faire ce que les enfants de dix ans font avec leurs frères et sœurs», dit-elle.

Cela survient alors que Frazier est félicité par des personnalités comme Oprah Winfrey et la famille de Floyd pour son rôle dans le tournage du meurtre de Floyd.

Frazier a salué le verdict mardi et a déclaré qu’elle «avait tellement pleuré» en entendant Chauvin avait été reconnue coupable.

« Cette dernière heure, mon cœur battait si vite, j’étais si anxieuse, l’anxiété grimpant à travers le toit », a-t-elle écrit dans un message Facebook.

«Mais pour savoir COUPABLE SUR LES 3 CHARGES !!! MERCI DIEU MERCI MERCI MERCI MERCI George Floyd nous l’avons fait! Justice a été rendue. »

Le nouveau cliché de l’ex-flic Derek Chauvin a été publié mercredi Crédit: The Minnesota Department of Corrections

Les foules se sont rassemblées à l’endroit où George Floyd est mort Crédit: The US Sun

Des acclamations ont éclaté lors de la lecture du verdict de culpabilité Crédit: The US Sun

Frazier a également répondu aux milliers de personnes en la remerciant d’avoir partagé la vidéo sur les réseaux sociaux immédiatement après avoir été témoin de la mort de Floyd le 25 mai.

Les images ont suscité l’indignation et une vague de manifestations mondiales qui ont finalement conduit les quatre officiers impliqués à être licenciés, arrêtés et inculpés.

Cela a également conduit à une interdiction des étranglements de la police et à une enquête fédérale, rapporte CNN.

«Je ne peux pas répondre à tous vos beaux commentaires comme je le souhaite, mais MERCI à vous tous», a-t-elle écrit. « Le soutien que j’ai eu depuis le premier jour m’a porté un long chemin alors merci encore. »

Oprah Winfrey faisait partie des nombreux Américains qui ont remercié Frazier mardi.

« J’ai pleuré de joie quand le verdict a été lu », a tweeté Winfrey.

« Je suis reconnaissant envers les témoins et leurs témoignages. Je remercie Darnella Frazier. Je remercie chaque juré d’avoir vu et reconnu ce que le monde a vu sur cette bande. Merci Dieu pour de vrai! »

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a affirmé que la vidéo de Frazier est «peut-être la seule raison pour laquelle Derek Chauvin ira en prison».

La tante de George Floyd, Angela Harrelson, a félicité l’adolescente qui a filmé la mort de son neveu Crédit: 3

Le flic Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre Crédit: Reuters

La tante de Floyd, Angela Harrellson, a déclaré qu’elle pensait que les images étaient essentielles pour argumenter contre l’affirmation de la défense de Chauvin selon laquelle la consommation de drogue et les maladies cardiaques étaient responsables de sa mort.

«Ce qui est triste, c’est que s’il n’y avait pas eu cette fille de 17 ans Darnella, ça aurait été un autre homme noir qui a été tué par la police … et ils auraient dit: ‘Oh, c’était de la drogue, oh c’était ça », a déclaré Harrellson.

« Et nous n’aurions jamais eu l’histoire que nous aurions. Et nous ne serions pas ici aujourd’hui pour parler. »

La NAACP de Caroline du Nord, l’État où Floyd est né, a déclaré que la vidéo «restera dans l’histoire».

« Comme le film d’Abraham Zapruder sur l’assassinat du président John Kennedy, la dissimulation policière traditionnelle était impossible », a écrit le NAACP de Caroline du Nord.

« Personne, pas même beaucoup de collègues policiers de Chauvin, ne pouvait argumenter contre le film de Mme Frazier. »

Le jury a vu la vidéo de Frazier à plusieurs reprises, ainsi que des nouvelles d’elle, de Reynolds et d’autres spectateurs.

On leur a également montré des images de la caméra de la police.

Le jury a déclaré Chauvin coupable de meurtre au deuxième degré non intentionnel, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Il est détenu en prison dans l’attente de sa condamnation en juin.

Les manifestants ont célébré dans tout le pays lorsque le verdict a été annoncé.