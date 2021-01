Une fillette de dix ans est décédée après la pandémie qui l’a empêchée de se rendre aux États-Unis pour des essais médicaux. Eva Williams devait prendre l’avion pour New York en avril de l’année dernière, mais des restrictions de voyage ont été mises en place.

Sa famille a réussi à collecter plus de 300000 £ dans l’espoir d’obtenir un traitement privé Eva, mais ils ont annoncé qu’elle était décédée vendredi.

Eva souffrait d’une rare tumeur cérébrale de gliome pontinique diffus de haut grade. Elle a été diagnostiquée après s’être plainte de vertiges et d’une vision floue en décembre 2019 et finalement un scanner à l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool a révélé une masse sur son cerveau.

Eva vivait avec ses parents à Wrexham, au nord du Pays de Galles. Son père, Paul Slapa, 35 ans, l’a décrite comme la fille «la plus attentionnée et la plus aimante».

Il a déclaré: «Au cours de la semaine dernière, Eva avait perdu la capacité de parler, de manger et d’avaler des liquides, et elle a souffert plus que n’importe quel enfant n’aurait jamais dû souffrir.» La voir se battre chaque jour a été déchirante.

« Eva est une inspiration pour beaucoup, certainement pour moi, et je ne peux pas commencer à imaginer comment nous allons avancer à partir d’ici. » Chaque partie de nous souffre et je ne vois pas comment cela peut changer. «

Boris Johnson a déclaré que le gouvernement « examinerait tout ce que nous pouvons faire pour soutenir ses préparatifs de voyage » après que la députée de Wreham, Sarah Atherton, ait soulevé l’affaire lors des questions du Premier ministre en juillet.

Cependant, son père et sa mère Carran Williams disent que son cancer avait trop progressé cet été pour être accepté pour un traitement dans le cadre de l’essai.