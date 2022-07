Une fille de 1 an se bat pour sa vie après un « fracas de conduite en voiture » alors que deux femmes sont arrêtées parce qu’elles sont soupçonnées de négligence envers les enfants

UNE TODDLER se bat pour sa vie après avoir été hospitalisée pour un prétendu accident de voiture “d’alcool au volant” hier soir.

Un Nissan Qashqai est entré en collision avec une voiture garée sur St Barnabas Road, à Cambridge, vers 19 heures dimanche, blessant grièvement l’enfant de 18 mois.

La jonction de St Barnabas et Mill Road à Cambridge Crédit : Google Maps

La petite fille est maintenant dans un état critique avec des “blessures mettant sa vie en danger” à l’hôpital d’Addenbrooke, mais personne d’autre n’a été gravement blessé.

L’incident a été signalé à la police peu après 19h15.

Deux femmes ont été arrêtées, bien que la gendarmerie du Cambridgeshire ne sache pas qui était dans la voiture au moment de l’accident.

On pense qu’il s’agissait d’au moins une femme, l’enfant d’un an et un autre enfant.

Une femme de 32 ans de Cambridge a été arrêtée en lien avec l’incident, soupçonnée d’alcool au volant, de conduite dangereuse, de non-arrêt et de négligence envers les enfants.

Alors qu’une femme de 21 ans a également été arrêtée pour suspicion de négligence envers un enfant.

Un porte-parole de la force a déclaré: “Une fille de 18 mois est dans un état critique à l’hôpital à la suite d’un accident impliquant un seul véhicule sur St Barnabas Road, près de Mill Road, à Cambridge.

“Un Nissan Qashqai est entré en collision avec une voiture en stationnement vers 19 heures hier.

“La jeune fille a subi des blessures mettant sa vie en danger et reste à l’hôpital Addenbrooke de Cambridge.

“Les détails sont sommaires quant à savoir qui voyageait dans le véhicule à ce moment-là, mais on pense qu’il s’agit au moins de la fille, d’une femme et d’un autre enfant. Personne d’autre n’a été grièvement blessé.

“Une femme de 32 ans de Cambridge a été arrêtée pour suspicion de conduite en état d’ébriété, conduite dangereuse, défaut d’arrêt et négligence envers les enfants et est détenue au poste de police de Parkside.

“Une femme de 21 ans a été arrêtée en lien avec des soupçons de négligence envers un enfant.

“Quiconque a été témoin de l’incident doit contacter la police via son service de chat en ligne ou via des formulaires en ligne sur www.cambs.police.uk/report en citant l’incident 416 du 24 juillet.”

Le service d’ambulance de l’est de l’Angleterre a déclaré que plusieurs personnes avaient été évaluées sur les lieux.

Un porte-parole a déclaré à Cambridge News: “Deux ambulances, un véhicule d’intervention rapide et un véhicule d’ambulancier ont été envoyés hier à St Barnabas St, à Cambridge, à la suite d’informations faisant état d’un bébé blessé dans un accident de la route.

“Un certain nombre de personnes ont été évaluées sur les lieux, et deux (dont un bébé) ont été transportées à l’hôpital Addenbrookes pour une évaluation et des soins plus approfondis.”