Une fille danse sur la chanson Maar Daala de Devdas, sa vache n’a pas aimé

Une bobine Instagram d’une fille dansant sur la chanson Maar Daala du film Devdas a pris d’assaut Internet. La bobine a été partagée le 3 juillet et a recueilli plus de 3 vues Lakh. La partie la plus amusante de la bobine était la réaction de sa vache. La vache lui a donné un coup de pied en laissant le public en grand écart.

Sur le texte de cette bobine, “Aur Didi, Aa Gya Swaad” était également écrit. Lorsque la bobine a commencé, la fille offrait du fourrage à la vache. Après cela, elle a commencé à interpréter la chanson. Quelques secondes après le début de sa performance, la vache l’a attaquée. Le public a formé une ligne droite dans la section des commentaires avec beaucoup de réactions amusantes.

L’un d’eux a écrit que la vache était irritée par les pas de danse. Un autre a déclaré que la fille avait fait une excellente collaboration. Une troisième personne a fait référence à la chanson et a écrit « hahahaha mar he dala ». Certains ont également souligné le fait que la légende était erronée puisque l’animal en bobine était une vache. Rest a commenté beaucoup d’émoticônes rieurs.

Une vidéo similaire est devenue virale en 2020 d’une propriétaire et de son bétail. La seule différence était que la vidéo précédente avait un buffle.

Au départ, la femme dansait sur une chanson populaire. Elle a ensuite persuadé le bison de danser avec elle. Dans une tournure amusante des événements, le buffle a commencé à danser joyeusement. Les dames et les enfants qui s’y trouvaient n’ont pu cacher leurs rires.

https://www.facebook.com/EnglishNEWJ/videos/hilarious-video-shows-buffalo-dancing-along-with-the-owner/407205287163873/

Une personne a écrit dans la section des commentaires qu’il appartient à l’Himachal Pradesh. Selon lui, ces scènes sont très courantes ici. Il a également décrit que les gens aiment beaucoup leur bétail dans l’Himachal Pradesh. Un autre utilisateur a écrit de manière hilarante que le buffle devrait essayer de travailler à Bollywood. Certains utilisateurs ont également écrit que Buffalo danse mieux que de nombreux acteurs renommés. Beaucoup sont tombés amoureux de la compréhension partagée par le buffle et son propriétaire. Cette vidéo a reçu 12 millions de vues.

