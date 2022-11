Une fille d’Andhra aux multiples talents, âgée de six ans, crée des disques en écriture miroir

C’est une tâche herculéenne pour un petit enfant moyen d’écrire des phrases de manière normale après s’être souvenu des alphabets et des mots pour former une phrase. Mais en donnant l’exemple aux autres enfants, une fille de six ans aux multiples talents de l’Andhra Pradesh a surpris tout le monde avec sa maîtrise de l’écriture miroir, qui n’est rien d’autre qu’une écriture inversée qui semble normale lorsqu’elle est vue dans un miroir. En reconnaissance de son écriture miroir, son nom a été inscrit dans divers registres nationaux et internationaux.

Pachipulusu Suvarnika, six ans, est la fille aînée Pachipulusu Srinivasa Rao, une marchande de tissus de la ville de Kavali, dans le district de Nellore, dans l’Andhra Pradesh. Les enseignants et les camarades de classe de l’école ont été surpris par son pouvoir de préhension pour comprendre les leçons et les mettre sur papier. Suvarnika est également considérée comme une polyglotte capable de lire et d’écrire dans trois langues, dont sa langue maternelle, le télougou, l’hindi et l’anglais.

Lorsque les écoles ont été fermées et le confinement imposé à travers le pays au moment du Covid-19, elle a commencé à pratiquer l’écriture miroir d’une langue à l’autre parmi ses trois langues bien connues. Bien que ses parents aient traité sa pratique de l’écriture miroir au début, plus tard, ils l’ont encouragée à faire de même avec des tables en mathématiques. Après avoir vu cela, les enseignants de l’école ont également encouragé sa maîtrise de l’écriture miroir.

Suvarnika a reçu jusqu’à présent trois prix nationaux et deux prix internationaux en écriture miroir. Son nom est également entré dans India Book Records et India Star Book Records. Son efficacité en écriture miroir comprend l’écriture en chiffres romains puis en multiples en 50 secondes environ, ce qui l’a fait entrer dans le National Book of Records.

