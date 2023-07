Une fille cachemirienne de 11 ans lance un rare plaidoyer pour rencontrer son père rebelle emprisonné en Inde

La fille de onze ans d’un éminent chef rebelle cachemirien condamné à la prison à vie dans l’Inde voisine a lancé jeudi un appel émouvant, exhortant New Delhi à lui permettre de rencontrer son père malade.

Razia Sultan, la fille de Mohammed Yasin Malik, 57 ans, a fait cette demande émotionnelle après avoir été autorisée à s’adresser à l’assemblée législative régionale de Muzaffarabad, la capitale du Cachemire sous administration pakistanaise.

« Je n’avais que deux ans quand j’ai rencontré mon père. J’ai maintenant 11 ans », a-t-elle déclaré lors d’un discours télévisé. « Mon père me manque comme tout. J’ai envie d’entendre sa voix. »

Sultan a déclaré qu’elle tiendrait le Premier ministre indien Narendra Modi pour responsable si un préjudice était causé à son père. Elle a dit qu’elle espérait qu’un jour son père serait libéré, et qu’il avait été condamné à tort dans une « fausse affaire ».

Malik a été arrêté en 2019 et condamné à la prison à vie l’année dernière par un tribunal indien pour terrorisme et sédition. Son arrestation a déclenché des affrontements entre manifestants et policiers dans la partie du Cachemire sous contrôle indien. Il y a deux mois, l’Indian National Investigation Agency avait également approché la Haute Cour de New Delhi pour demander la peine de mort pour Malik. Le tribunal n’a pas encore statué là-dessus.

Au cours de son procès, Malik a protesté contre les accusations portées contre lui, affirmant qu’il était un combattant de la liberté. « Si rechercher l’azadi (liberté) est un crime, alors je suis prêt à accepter ce crime et ses conséquences », a-t-il déclaré au juge avant sa condamnation.

Malik a dirigé pendant des années le Front de libération du Jammu-et-Cachemire, l’un des premiers groupes rebelles armés au Cachemire sous contrôle indien, mais il s’est ensuite tourné vers une lutte pacifique pour mettre fin à la domination indienne au Cachemire.

En 2009, Malik s’est rendu au Pakistan, où il a épousé Mushaal Hussein, et il n’a qu’une fille.

Le Cachemire est divisé entre le Pakistan et l’Inde et revendiqué par les deux dans son intégralité. Les pays ont mené deux de leurs guerres au Cachemire. Les rebelles se battent depuis 1989 pour l’indépendance du Cachemire vis-à-vis de l’Inde ou sa fusion avec le Pakistan.

La plupart des Cachemiris musulmans soutiennent l’objectif des rebelles d’unir le territoire, soit sous la domination pakistanaise, soit en tant que pays indépendant.