Une fille britannique dépense Rs 2 Lakh pour un voyage Uber et se fait un «ami pour la vie» dans le chauffeur

Beaucoup de gens ont un penchant pour les longs trajets et n’aiment rien de mieux qu’un road trip en agréable compagnie. Cependant, l’histoire derrière le voyage de 7 heures d’Imogen Nicholson, basée au Royaume-Uni, est quelque peu différente. Le jeune homme de 19 ans a été contraint de prendre un Uber pour se rendre de Londres à Durham, une distance considérable de 270 miles lorsque tous les trains ont été annulés en raison d’une grève.

Selon un rapport de The Sun, le grand-père d’Imogen, qui réside à Durham, n’était pas au mieux de sa forme et elle voulait aller le voir pour son 81e anniversaire. Sa deuxième meilleure option pour le voir était de prendre un bus, mais elle voyageait avec un lapin de compagnie, qui ne serait pas autorisé dans le bus. Par conséquent, elle s’est retrouvée avec la possibilité de louer un taxi Uber, même si elle était consciente du prix énorme qui l’accompagnerait.

“Quand j’ai appris que mon train de retour pourrait être annulé, j’ai été horrifié. J’adore mon grand-père chèrement; il est incontestablement l’un des membres les plus proches et les plus chers de ma famille. C’est pourquoi j’ai été dévasté d’apprendre que je ne pourrais pas fêter son anniversaire avec lui. Je savais juste que je paierais une fortune pour un Uber si nécessaire pour y arriver », a déclaré Imogen au Sun.

Le trajet de 7 heures de Londres à Durham lui a coûté Rs 2 lakh, mais elle ne se plaint pas car, en plus de pouvoir rendre visite à son grand-père, elle s’est fait un «ami pour la vie» dans son chauffeur de taxi. Imogen a bavardé avec le chauffeur et s’est liée d’amitié avec lui à la fin du voyage.

Elle ne savait pas si un chauffeur accepterait le voyage lorsqu’elle l’a réservé en raison de la distance, mais son chauffeur a dit: “Je suis définitivement en route”, ce que la jeune femme de 19 ans a décrit comme merveilleux. Il lui a également acheté des collations en cours de route, qu’ils ont partagées.

Imogen a partagé son expérience de voyage sur TikTok, et les gens en ont adoré chaque instant. Elle a dit que son grand-père et d’autres parents avaient été horrifiés quand ils ont su qu’elle avait dépensé Rs 2 lakhs pour les rejoindre, mais qu’elle était néanmoins heureuse de pouvoir y arriver.

