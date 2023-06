Une fille BRIT était en vacances en famille en France lorsqu’elle a été poignardée par un couteau dans une cour de récréation hier.

La jeune fille faisait partie des quatre tout-petits – le plus jeune n’avait que 22 mois – qui ont été attaqués, ainsi que deux adultes.

L’homme a été vu en train de traquer le terrain de jeu avant de cibler ses victimes

Des images horribles montrent l’homme armé d’un couteau qui se déchaîne dans la cour de récréation

Le couteau a été identifié comme étant le demandeur d’asile Abdalmash H

Tous les jeunes ont subi des blessures potentiellement mortelles mais auraient été stables la nuit dernière.

On pensait que la jeune fille britannique était en vacances en famille dans la station balnéaire d’Annecy dans les Alpes françaises lorsqu’elle a été attaquée.

Elle a été transportée à l’hôpital de Grenoble.

La plus jeune victime est un bambin néerlandais âgé de seulement 22 mois.

Les deux autres enfants – tous deux originaires de France et décrits comme des cousins ​​- ont deux et trois ans.

Les victimes adultes étaient toutes deux des hommes, âgés de 70 et 78 ans, ce dernier s’occupant de son petit-fils dans le parc lorsque l’horreur a éclaté.

Une vidéo effrayante montrait un couteau barbu portant un foulard et des lunettes de soleil plongeant une lame dans des poussettes au parc Le Pâquier.

Des témoins ont déclaré qu’il criait « Au nom de Jésus-Christ » lors de son saccage de 9h45.

Un propriétaire de restaurant local, nommé uniquement George, a déclaré: « Les mères pleuraient, tout le monde courait. »

D’autres ont dit que les parents qui poussaient les landaus criaient « va-t’en » et « police ».

Les habitants courageux ont utilisé des sacs à dos comme gilets de fortune et ont chassé l’homme des poussettes.

Les spectateurs ont déclaré qu’après quatre minutes de chaos, la police a tiré sur le suspect et l’a cloué au sol. Un témoin a déclaré : « L’homme criait en anglais.

« Il voulait blesser autant de personnes qu’il le pouvait.

« Les jeunes enfants n’étaient que des cibles faciles. »

Un autre témoin a déclaré : « Il s’est mis à crier, il s’est dirigé vers les poussettes et a commencé à poignarder à plusieurs reprises les petits.

« Quand il a vu qu’il était encerclé par la police, il est allé droit sur un vieil homme et sa femme. Il a poignardé l’homme.

Le suspect, nommé migrant syrien Abdalmasih H, 31 ans – et lui-même père d’un enfant de trois ans – a été blessé et transporté à l’hôpital.

Sa demande d’asile aurait été rejetée quatre jours avant l’attaque.

Les victimes adultes étaient des hommes, âgés de 70 et 78 ans.

L’homme de 70 ans était critique après avoir été poignardé au cou et accidentellement abattu par la police.

L’ancien footballeur de Liverpool Anthony Le Tallec, 38 ans, faisait du jogging autour d’un lac lorsqu’il a vu des gens courir dans l’autre sens.

Il a dit : « Une mère a dit : ‘Courez, courez, il y a quelqu’un qui poignarde tout le monde tout le long du lac.

Ils poignardent des enfants, courez, courez !’ »

Le Tallec a ajouté : « J’ai continué puis tout à coup le gars est apparu devant moi. J’ai vu la police à dix mètres derrière lui mais ils n’avaient pas encore réussi à l’attraper.

«Il était si près de moi que je me suis écarté.

«Il voulait attaquer tout le monde. Je me suis éloigné et il s’est jeté sur un vieil homme et une femme et a poignardé le vieil homme.

Le Tallec a affirmé que la police avait ensuite tiré sur le suspect.

Il a déclaré : « J’ai dit à la police, tirez-lui dessus, il poignarde tout le monde !

« Il a attaqué, une, deux fois et puis ils ont commencé à tirer, ils ont tiré devant moi, sur la personne, il est tombé au sol.

« Puis j’ai vu devant le lac, des enfants par terre – tellement triste.

« Mais la police, la lenteur, c’est ce que j’ai remarqué, la lenteur était incroyable, la lenteur à déclencher quelque chose (tirer). Le gars a eu le temps de poignarder le papa deux fois.

« Il parlait anglais. Au début. Nous pensions tous que c’était une mise en scène, mais avec les cris des gens, nous avons réalisé que c’était la réalité.

Un homme a déclaré à la chaîne de télévision BFMTV avoir vu des secouristes s’occuper de « petits corps, âgés de trois ou quatre ans ».

Le procureur d’Annecy, Line Bonnet-Mathis, a déclaré qu’Abdalmasih faisait l’objet d’une enquête pour tentative de meurtre, mais a ajouté : « A ce stade, aucune preuve ne suggère un motif terroriste ».

Selon des sources, le suspect n’était pas connu des services de sécurité.

Des témoins ont affirmé qu’il avait surveillé la zone les jours précédents.

Il aurait passé dix ans à Trollhattan, en Suède, avec sa femme de 26 ans, avant de se séparer il y a huit mois. Le couple a eu l’enfant de trois ans ensemble.

La femme a déclaré : « Il m’a appelé il y a environ quatre mois. Il vivait dans une église.

Abdalmasih aurait porté un livre de prières et une croix au moment de son arrestation.

Des documents au moment de sa demande d’asile en Suède indiquaient qu’il était un chrétien syrien qui avait mené une « vie ordonnée ».

Mais il a été condamné à une amende et à une peine avec sursis après avoir été trouvé en train de réclamer illégalement des prestations.

Une troisième tentative d’obtention de la nationalité suédoise a été rejetée l’été dernier. Il s’est donc rendu en France conformément aux règles de libre circulation de l’UE.

Environ 37 témoins ont reçu une aide psychologique pour le choc.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré: «Toutes nos pensées vont aux personnes touchées par cette attaque insondable, y compris un enfant britannique.

« J’ai été en contact avec le président Macron pour offrir toute l’aide possible. »

M. Macron l’a qualifié de « lâcheté absolue », ajoutant : « La nation est choquée ».

Le député d’Annecy Antoine Armand a ajouté : « C’est abominable, indescriptible, une pure horreur. »

Le suspect a été arrêté par la police française sur les lieux

Des témoins oculaires ont rapporté avoir vu un homme s’approcher d’enfants sur le terrain de jeu