Une fille britannique de 13 ans, craignant d’être enlevée après avoir disparu pendant des semaines en vacances, est retrouvée saine et sauve

Une adolescente BRITANNIQUE craignant d’être enlevée après avoir disparu pendant des vacances en famille a été retrouvée sain et sauf.

Delika White Lezama, 13 ans, de Londres, a disparu alors qu’elle accompagnait sa mère et son frère lors d’un voyage à Trinidad pour rendre visite à sa grand-mère il y a plus de deux semaines.

Delika White Lezama, 13 ans, craignait d’être enlevée après avoir disparu en vacances, mais a maintenant été retrouvée en sécurité Crédit : Facebook/Équipe de recherche et de sauvetage Hunters

Delika a retrouvé sa famille soulagée aujourd’hui Crédit : Facebook/Équipe de recherche et de sauvetage Hunters

La mère de l’adolescente a déclaré que la famille avait commencé une recherche maniaque lorsque sa fille n’était pas rentrée à la maison Crédit : Facebook

Elle a été retrouvée en toute sécurité à 17h15 aujourd’hui et les enquêtes de police sont toujours en cours sur sa disparition.

Delika a été photographiée en train de se réunir et de s’embrasser avec sa famille soulagée dans des scènes sincères.

Des semaines de travail acharné de sa famille, de l’unité anti-enlèvement, des policiers de Sangre Grande et de l’équipe de recherche et de sauvetage des chasseurs ont finalement porté leurs fruits avec la découverte de l’adolescente disparue.

La sœur de l’adolescente, Danika, se dit “plus qu’heureuse” d’apprendre que son frère a été retrouvé, ajoutant qu’elle lui a récemment parlé au téléphone.

Elle a déclaré au Mirror: “En ce moment, nous sommes juste reconnaissants, soulagés et plus qu’heureux qu’elle soit de retour chez ma grand-mère vivante, indemne et en sécurité avec ma mère.

“Je lui ai parlé peu de temps et elle a l’air bien, et j’ai pu entendre en arrière-plan que la famille était heureuse de la retrouver.”

Les flics anti-kidnapping ont mené la chasse à Delika, sa famille étant soutenue par le ministère britannique des Affaires étrangères.

Vallence Rambharat, capitaine de l’équipe de recherche et de sauvetage des chasseurs, a déclaré: “Delika White Lezama vient d’être localisée en toute sécurité à 17h15 ce soir.

“Des semaines de travail acharné de sa famille, de l’unité anti-enlèvement, des policiers de Sangre Grande et de l’équipe de recherche et de sauvetage des chasseurs ont finalement porté leurs fruits.

“L’affaire retient toujours l’attention du service de police de Trinité-et-Tobago (TTPS).”

Plus tôt dans la journée, des enquêteurs à sa recherche ont déclaré qu’elle avait été aperçue dans une ville voisine.

Avant cette “observation”, Delika a été vue pour la dernière fois sur une route secondaire après avoir visité un magasin du coin près de la maison de sa grand-mère dans la ville de Sangre Grande vers 16 heures le 17 décembre.

La famille de Delika a commencé à la chercher frénétiquement après avoir réalisé qu’elle n’était pas rentrée à la maison 10 minutes plus tard, mais n’a trouvé aucune trace de l’adolescente.

Alors que sa famille “désespérée” a également lancé des appels répétés pour la retrouver via les réseaux sociaux.

Maman Delia a déclaré à l’époque qu’elle et sa famille avaient regardé “toute la nuit” lorsqu’ils ont réalisé que Delika avait disparu mais qu’ils ne pouvaient pas la trouver.

Elle a dit précédemment que sa fille était allée dans un magasin pour acheter une carte SIM car elle avait eu des problèmes avec son téléphone pendant les vacances.

Et la commerçante a confirmé qu’elle avait visité le magasin mais qu’elle était partie après avoir été incapable de trouver la carte qu’elle recherchait.

Lorsqu’elle a disparu, la famille a envoyé plusieurs messages sur le téléphone de Delika qui ont été livrés, mais ne semblent pas avoir été lus.

Les flics locaux ont déclaré qu’elle portait un haut rose, une jupe noire et des baskets Nike Air Force roses et blanches au moment de sa disparition.