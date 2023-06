Une écolière britannique de 11 ans a été abattue lors d’un barbecue familial en France à la suite d’une dispute présumée entre voisins.

Son père a été grièvement blessé lorsqu’un homme armé a ouvert le feu samedi soir dans la région nord-ouest de la Bretagne.

1 Un voisin de 71 ans a été interpellé sur les lieux à Saint-Herbot Crédit : Alamy

La mère de la jeune fille a également été blessée lors de l’attaque qui se serait déroulée alors que la jeune fille jouait sur des balançoires.

Solenne Thornon, 11 ans, est décédée après avoir essuyé les tirs d’un voisin brandissant un revolver au hameau de Saint-Herbot.

Ses parents Adrien et Rachel Thornon ont également été blessés dans l’attaque, tandis que sa sœur Celeste, âgée de huit ans, a réussi à s’enfuir.

Le suspect, un ressortissant néerlandais de 71 ans, et son épouse ont été interpellés sur les lieux à Saint-Herbot, près de Quimper.

Il fait face à une accusation de meurtre, et à trois tentatives, a indiqué une source policière locale.

Il est allégué qu’il y avait eu un conflit entre les voisins pendant plusieurs années au sujet d’un terrain jouxtant les deux propriétés.

Une source d’enquête a déclaré: « Il y a eu une dispute entre voisins et une arme à feu a été produite.

« Il semble que le couple d’à côté voulait tuer tous les membres de la famille.

«Ils se disputaient depuis de nombreuses années au sujet d’un terrain attenant aux deux propriétés.

« Les tensions ont clairement atteint un point d’ébullition. La fille aînée a été abattue et ses parents grièvement blessés.

« Le père a subi une blessure à la tête et est dans un état critique à l’hôpital, tandis que la mère est également très gravement blessée.

« Le plus jeune des enfants est le seul à être indemne, ayant réussi à fuir chez un autre voisin. »

Les Thornon vivaient dans la propriété – une scierie reconvertie près de l’église catholique locale – depuis « plusieurs années », selon un proche voisin.

C’est la sœur de Solenne, Céleste, qui a donné l’alerte suite à la fusillade, entraînant l’arrivée d’officiers spécialistes des armes à feu du GIGN d’élite (Groupe National d’Intervention de Gendarmerie).

La source a déclaré: « Le tireur s’est enfermé chez lui après la fusillade, il y a donc eu un bref siège.

« Après quelques négociations, le suspect s’est rendu sans combat, et il a été arrêté, aux côtés de sa femme. Il s’était retiré à Saint-Herbot il y a environ six ans.

La procureure locale, Carine Halley, a déclaré que les premières preuves suggéraient que le suspect « est soudainement apparu armé d’une arme à feu et a tiré plusieurs fois sur les victimes ».

Halley a ajouté que lorsque la police est arrivée, la fillette de 11 ans était morte et son père a été grièvement blessé.

Il a été transporté à l’hôpital La Cavale Blanche de Brest dans un état critique.

Marguerite Bleuzen, la maire de la commune de Plonévez-du-Faou, a déclaré : « Nous connaissions bien la famille. Il y a une fête de village chaque année et ils viennent toujours.

« C’est incompréhensible d’avoir tiré sur un enfant. Personne ne peut comprendre comment cela a pu arriver.

Elle a ajouté que le suspect semblait « étourdi » lors de son arrestation.

« Je ne suis même pas sûre qu’il ait réalisé la gravité de ce qu’il avait fait », a-t-elle déclaré.

Yannick, un habitant du quartier, a déclaré au Télégramme de Brest : « On a entendu le bang et on a cru que c’était des enfants qui jouaient avec des pétards.

« Puis l’enfant a couru dans la maison d’un voisin en disant : ‘Ma sœur est morte, ma sœur est morte’. »

Un voisin a déclaré que la dispute entre voisins avait commencé lorsque la famille avait « coupé tous les arbres qui les dérangeaient », selon le Fois.

Et une autre voisine nommée Françoise a déclaré que l’homme de 71 ans était un reclus qui se plaignait du fait que la famille faisait trop de bruit.

Il a dit : « Mais c’était pendant la journée et ils n’ont pas fait plus de bruit que n’importe qui d’autre. Personne d’autre n’a été dérangé par cela.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’il fournissait une assistance à une famille britannique à la suite d’une fusillade en France.

Le procureur de Quimper, Halley, a déclaré : « Une enquête a été ouverte pour le meurtre d’un mineur et trois tentatives de meurtre. »