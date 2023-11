Une fille au pair américaine à Paris change de style pour éviter de ressembler à un touriste

Pascarella a déclaré que ses normes de beauté avaient également fait un virage à 180 après avoir quitté Los Angeles pour Paris. Sarah Pascarelle

Il y a deux mois, Sarah Pascarella a quitté Los Angeles pour s’installer à Paris pour commencer une nouvelle vie de fille au pair.

Mais les Parisiens ont continué à la considérer comme une Américaine, ce qui a précipité une « crise de la mode », a-t-elle déclaré.

Plutôt que de cosplayer à la française, la jeune femme de 22 ans souhaite rester fidèle à ses racines.

Une fille au pair américaine de 22 ans vivant à Paris traverse une « crise de la mode », a-t-elle déclaré à Insider, après avoir été accueillie à plusieurs reprises en anglais dans les magasins locaux. Sarah Pascarella a modifié son style personnel pour passer pour une française tout en restant fidèle à sa propre esthétique.

Sur TikTok, Pascarella – qui a déménagé de Los Angeles à Paris il y a deux mois pour changer de son 9 à 5 après avoir trouvé un travail au pair en ligne – a raconté à 286 000 téléspectateurs le 23 octobre ce qu’elle pensait être son plus gros cadeau.

Elle porte des sacs à dos plutôt que des sacs à main, a-t-elle déclaré, et porte des écouteurs Beats bleus géants. Sa garde-robe comprend également des Doc Martens à plateforme montante (« 100 % un truc de Los Angeles », a-t-elle dit), des hauts courts et une casquette gavroche « d’aspect touristique ».

Enfin, Pascarella a déclaré qu’elle porte occasionnellement des “vêtements d’aspect plastique” achetés auprès de détaillants de mode rapide comme Urban Outfitters, qui contrastent fortement avec les jeans et les cuirs de qualité facilement disponibles dans les marchés aux puces et les magasins vintage parisiens.

“Ça va être super intéressant… de voir comment ma garde-robe change”, a déclaré Pascarella.

Les commentateurs ont supposé, au-delà de ses choix vestimentaires, pourquoi elle continuait à être flairée en tant que touriste, certains suggérant que cela pourrait être son anneau dans le nez ou sa pile de boucles d’oreilles.

“C’est une lueur d’espoir dans vos yeux”, a plaisanté l’un d’eux. “Apparaître mort à l’intérieur, ils vous verront comme un Français.” Un autre a proposé : “C’est du look mais aussi de l’énergie – je sais, ça a l’air drôle et ne soyez pas offensé[:] volume de la voix.”

Pascarella veut rester fidèle à elle-même tout en se laissant façonner par son nouvel environnement.

La fille au pair nouvellement établie a déclaré à Insider qu’elle n’était jamais allée en Europe auparavant et qu’elle ne parlait pas français, ce qui a d’abord provoqué un choc culturel, même si elle s’est depuis acclimatée à sa nouvelle vie.

Au cours des deux derniers mois, Pascarella a déclaré s’être débarrassée de près de 70 % de ses vêtements, y compris de nombreux articles en plastique moins chers, ajoutant que son évolution de style a été quelque peu cahoteuse. Plutôt que d’essayer de se faire passer pour une Française “chic” (comme enfiler de longs trench-coats), elle décrit son style actuel comme “expérimental”, notamment en portant une jupe en jean sur un jean ample.

“J’essaie toujours d’être authentique et de rester fidèle à moi-même, mais je laisse aussi cette nouvelle expérience m’émouvoir”, a-t-elle déclaré.

Vivre dans une nouvelle ville l’a incité à abandonner les normes de mode et de beauté qu’elle avait involontairement adoptées à Los Angeles. Et en tant que friperie passionnée chez Plato’s Closet, une chaîne de vente au détail basée aux États-Unis qui achète et vend des vêtements d’occasion, elle a hâte de s’essayer auprès de fournisseurs locaux.

Elle envisage également de petites modifications de la marque, comme remplacer son sac à dos North Face par un Eastpak (qui, selon elle, est une marque plus populaire auprès des Français) ou utiliser ses écouteurs Apple filaires de temps en temps.

Dans une vidéo séparée avec 550 000 vues, Pascarella a ajouté que ses standards de beauté ont également fait un virage à 180 depuis son arrivée à Paris, notant qu’à Los Angeles, elle envisageait des produits de comblement des lèvres, une augmentation mammaire, des extensions de cils et du botox.

Mais plus maintenant. À Paris, dit-elle, elle voit plus de gens avec des cheveux naturels et un maquillage plus « basé sur les soins de la peau ».

“C’est juste beaucoup plus mal vu d’être quelqu’un d’aussi modifié ici”, a-t-elle déclaré, “et je respecte tellement cela.”