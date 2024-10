Une fille au pair accusée de double homicide plaide coupable d’homicide involontaire

FAIRFAX, Virginie — Une fille au pair brésilienne tombée amoureuse d’un agent de l’IRS a plaidé coupable mardi d’homicide involontaire dans ce que les procureurs considèrent comme un plan élaboré de double meurtre visant à accuser un autre homme d’avoir poignardé sa femme.

Pendant des mois après les meurtres du 24 février 2023, il aurait pu sembler que Juliana Peres Magalhães et l’agent du fisc, Brendan Banfields’en est tirée avec des meurtres, selon de nouveaux détails révélés par les procureurs au tribunal pour étayer son plaidoyer de culpabilité.

Christine Banfield, une infirmière en soins intensifs pédiatriques avec une fille de 4 ans, avait été mortellement blessée par des coups de couteau au cou, et Brendan Banfield, son mari et leur nounou résidante avaient tous deux abattu son meurtrier apparent – ​​un homme. qui avait été attiré dans la chambre avec des promesses de relations sexuelles brutales.

Magalhães avait appelé le 911 à la maison de Herndon, en Virginie, et était en hyperventilation sur les lieux alors qu’elle décrivait les meurtres.

Les détectives n’y croyaient pas, mais il leur a fallu du temps pour monter leur dossier. Pendant ce temps, la fille au pair résidante a emménagé dans la chambre principale avec Banfield et a publié des photos d’eux en couple, ont indiqué les autorités. Lorsqu’elle a été arrêtée en octobre 2023, une photo d’elle avec Brendan Banfield se trouvait sur la table de nuit.

Comme elle est restée en prison pendant plus d’un an, elle a refusé d’en dire davantage.

Un rapport médico-légal très attendu sur la preuve des éclaboussures de sang est ensuite arrivé, et les procureurs ont déclaré que cela montrait que Brendan Banfield avait étalé le sang des blessures de Christine Banfield sur le corps de Joe Ryan, l’homme qu’ils avaient tenté de accuser de l’avoir poignardée. Les autorités ont arrêté Brendan Banfield en septembre pour meurtre aggravé.

L’avocat de Banfield, John F. Carroll, a déclaré devant le tribunal, avant de se voir refuser la libération sous caution en septembre, que les preuves « ne concordaient tout simplement pas » avec le meurtre de sa femme.

En octobre, Magalhães a accepté de coopérer avec la police lors de son deuxième interrogatoire depuis le jour du crime. Quelques jours plus tard, mardi, deux semaines avant son procès pour meurtre au deuxième degré et utilisation criminelle d’une arme à feu, Magalhães a plaidé coupable du meurtre de Ryan, affirmant qu’elle avait accepté de contribuer à la ruse du mari pour tuer sa femme et faire on dirait qu’ils ont tous deux tiré sur un prédateur.

« Êtes-vous en train de plaider coupable parce que vous êtes en fait coupable de cette infraction ? » a demandé la juge en chef Penney Azcarate à Magalhães avant d’accepter son plaidoyer pour un seul chef d’accusation d’homicide involontaire, réduit du meurtre et d’une infraction liée aux armes à feu.

« Oui, » répondit-elle doucement.

La condamnation de Magalhães, qui a grandi dans la banlieue de Sao Paulo, attend désormais la conclusion du procès de Brendan Banfield. En fonction de sa coopération avec les autorités, les avocats ont déclaré au tribunal qu’ils pourraient accepter qu’elle soit condamnée à la peine qu’elle a déjà purgée.

« La plupart des informations qui ont conduit à cet accord ne peuvent pas être rendues publiques pour le moment, en raison du prochain procès pénal contre l’autre accusé dans cette affaire », a déclaré l’avocat du Commonwealth du comté de Fairfax, Steve Descano.

Viviane Magalhães, sa belle-mère, a déclaré qu’elle espérait que sa belle-fille pourrait bientôt retourner au Brésil et que « ce cauchemar prenne fin ».

« Nous n’arrivons toujours pas à comprendre cela – je crois qu’elle a été trompée par ce type, il lui a fait un lavage de cerveau », a déclaré Viviane Magalhães en portugais, faisant référence à Banfield. « Elle n’a jamais été chercheuse d’or au Brésil, pendant de nombreuses années elle est sortie avec un homme aussi humble qu’elle. Nous ne pourrions jamais imaginer qu’elle vive une situation comme celle-ci.

En exposant les faits que Magalhães a corroborés devant le tribunal, les procureurs ont déclaré qu’elle avait passé plusieurs appels au 911 ce jour-là. La première a duré quelques secondes, sans mots – juste le son des gémissements gutturaux de quelqu’un en arrière-plan. Puis, environ 15 minutes plus tard, un autre appel a été reçu, disant qu’un intrus avait poignardé son amie. Brendan Banfield a alors pris le téléphone, affirmant qu’il avait tiré sur un homme qui poignardait sa femme.

L’enregistrement de la caméra corporelle d’un officier soumis au tribunal le mois dernier montre Magalhães à genoux dans l’allée, apparemment déconcertée et incapable de reprendre son souffle.

« Il y avait beaucoup de sang », a déclaré Magalhães en hyperventilant. « Brendan a dit : ‘S’il te plaît, laisse tomber le couteau, laisse tomber le couteau’, parce qu’il avait un couteau. »

Elle a ensuite déclaré aux détectives qu’elle avait tiré sur l’intrus dans la poitrine après que Brendan Banfield lui ait tiré une balle dans la tête.

Devant le tribunal mardi, les procureurs ont allégué qu’elle avait menti dans le cadre d’une ruse visant à attirer quelqu’un d’autre dans la maison pour qu’il soit impliqué dans le meurtre de sa femme.

Les affidavits indiquent que Magalhães a commencé à travailler pour les Banfield fin 2021. Le procureur adjoint du Commonwealth, Eric Clingan, a déclaré au tribunal que la fille au pair et le mari avaient commencé à avoir une liaison en août 2022. Peu de temps après, Brendan Banfield a commencé à comploter pour tuer sa femme, a déclaré Clingan. .

Pour dissimuler la ruse, Clingan a allégué que Brendan Banfield avait créé un profil pour sa femme sur une plateforme de réseau social destinée aux personnes intéressées par les fétiches sexuels et l’avait mise en relation avec Ryan. Bientôt, ils discutaient via Telegram, une application de messagerie cryptée, avec Magalhães se faisant passer pour Christine Banfield lors d’un appel vocal. Ryan a accepté de venir à la maison pour ce qui semblait être une relation sexuelle consensuelle.

« A plusieurs moments avant le 24, Peres Magalhães a exprimé à Brendan Banfield qu’elle ne croyait pas qu’il mettrait ce plan à exécution et, à d’autres moments, elle lui a dit qu’elle ne voulait pas continuer », a déclaré Clingan. « Mais il a insisté sur le fait qu’il était trop tard pour qu’elle recule. »

Clingan a déclaré que Magalhães et Brendan Banfield avaient laissé la fille au sous-sol et avaient ensuite suivi Ryan jusqu’à la chambre, les armes à la main.

Les autorités ont surveillé ses conversations téléphoniques à la prison du comté de Fairfax. Lors d’un appel le mois dernier, Clingan a déclaré que la mère de Brendan Banfield, qui a payé la défense juridique de la fille au pair, avait discuté des conséquences auxquelles les « mouchards » en prison seraient confrontés.

Dans une autre, entre Brendan Banfield et la fille au pair, Magalhães a déclaré : « J’espère que tu ne restes pas simplement avec moi parce que tu as peur que je me retourne contre toi.

___

L’écrivain d’Associated Press, Mauricio Savarese, a fait un reportage depuis Sao Paulo, au Brésil.

___

Olivia Diaz est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.