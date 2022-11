Une fille amputée patine parfaitement bien, Twitter trouve la vidéo inspirante

Les médias sociaux sont un référentiel de vidéos inspirantes. De telles vidéos peuvent aller d’une personne rebondissant d’une expérience traumatisante à un nouveau mode de vie. Une de ces vidéos d’une adolescente est devenue virale sur Twitter. Le clip la montre patiner sur une jambe.

Rien n’est impossible. Mily Trejo est la championne nationale argentine de patinage adapté. Câlin de maman à la fin 😭. pic.twitter.com/WKDcoDRqlU — GoodNewsCorrespondant (@GoodNewsCorres1) 4 novembre 2022

La vidéo montre l’enfant amputé se mettant en position alors que les gens l’applaudissent. Elle commence alors à tracer un chemin sur ce qui ressemble à un terrain de basket. Elle trace avec succès son chemin balisé d’une couleur particulière. Elle fait une forme en “8” deux fois avec précision pendant que les juges la regardent. Après l’avoir fait en toute concentration et dans la bonne posture, elle se dirige rapidement vers sa mère qui la serre alors dans ses bras.

Sous-titré “Rien n’est impossible. Mily Trejo est la championne nationale argentine de patinage adapté. Câlin de maman à la fin », la vidéo a recueilli plus de 39 500 vues sur la plateforme de micro-blogging et plus de 1 300 likes. Les gens dans la section des commentaires sont devenus gaga de la réussite de la fille.

La jeune fille est devenue la championne nationale argentine de patinage adapté après avoir tracé son parcours deux fois avec succès.

Gracieux, posé, implacable. Brillant lumineux. /J — Explorer (@Explorefyi) 5 novembre 2022

Un utilisateur a écrit – « Gracieux, posé, implacable. Briller de mille feux.

Si belle! Je vivais à HI – l’une des danseuses de hula les plus talentueuses et les plus belles que j’aie jamais vues avait une jambe. Elle a dansé professionnellement jusqu’à sa retraite pour se marier et fonder une famille. Pas de limites! – Marquita Herald (@marquitaherald) 5 novembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Tellement beau ! Je vivais à HI – l’une des danseuses de hula les plus talentueuses et les plus belles que j’aie jamais vues avait une jambe. Elle a dansé professionnellement jusqu’à sa retraite pour se marier et fonder une famille. Pas de limites!”

Absolument incroyable! Détermination, talent et tout simplement les gars !! Vas-y meuf! – Jan Perry-Rhys (@jan_rhys) 5 novembre 2022

Un troisième utilisateur a commenté : « Absolument incroyable ! Détermination, talent et tout simplement les gars !! Vas-y meuf!”

C’est au-delà de l’humilité ..

Et aussi difficile que nous ayons la vie, nous nous efforçons d’avancer ⭐⭐⭐ — 💙Kevin Macey💙 (@KevinMacey4) 5 novembre 2022

Un quatrième utilisateur a également commenté en faveur de la jeune fille et a écrit: «C’est au-delà de l’humilité. Et aussi difficile que nous ayons la vie, nous nous efforçons d’aller de l’avant »

